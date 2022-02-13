وزارة التجارة: رفع 1552 مخالفة اقتصادية خلال الفترة من 7 الى 11 فيفري

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أسفرت حصيلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة الإقتصادية، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 11 فيفري 2022، إلى رفع 1552 مخالفة اقتصادية، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد، عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.كما تم حجز 314 طنا من المواد الغذائية المدعمة و51 طنا من الخضر والغلال و 33510 بيضات و 25ر7 طنا من لحوم الدواجن، إضافة إلى 51 ألف لتر من الزيت النباتي و 10319علبة تبغ و 90 طنا من المواد العلفية والأسمدة و28348 قطعة من مواد مختلفة، حسب البلاغ ذاته.