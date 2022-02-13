وزارة التجارة: رفع 1552 مخالفة اقتصادية خلال الفترة من 7 الى 11 فيفري


Publié le Dimanche 13 Février 2022 - 20:10 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أسفرت حصيلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة الإقتصادية، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 11 فيفري 2022، إلى رفع 1552 مخالفة اقتصادية، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد، عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
 
...

كما تم حجز  314 طنا من المواد الغذائية المدعمة و51 طنا من الخضر والغلال  و 33510 بيضات و 25ر7 طنا من لحوم الدواجن، إضافة إلى  51 ألف لتر من الزيت النباتي  و 10319علبة تبغ و 90 طنا من المواد العلفية والأسمدة و28348 قطعة من مواد مختلفة، حسب البلاغ ذاته.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241017



  1.75% (179864 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الأحد 13 فيفري 2022 | 12 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:27 17:59 15:33 12:40 07:10 05:43
Babnet
12°
 Babnet17° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-819°-917°-915°-716°-12
  • Avoirs en devises
    23744,0

  • (11 fev)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,28416 DT        1$ =2,87314 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 fev)   1080,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   