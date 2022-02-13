المعرض الدولي للطيران والدفاع من جديد في جزيرة جربة بين 11 و14 ماي المقبل

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ستحتضن جزيرة جربة خلال الفترة الممتدة من يوم 11 الى 15 ماي المقبل المعرض الدولي للطيران والدفاع في نسخته الثانية بمشاركات ينتظر ان تكون اوسع واكبر من الدورة الاولى حيث ستتجاوز بكثير عدد 42 تمثيلية رسمية لعدة دول التي شاركت في الدورة الاولى وفق ما ذكره في تصريح لــ(وات) إسلام اللواتي المسؤول بالشركة المنظمة.واضاف اللواتي أنه يتواصل حاليا الاعداد لوجستيا وتقنيا لهذه التظاهرة التي سيتم ادخال تعديلات عليها لاعطائها مسحة من التجديد رغم الوضع الوبائي المطروح.ويمثل اعادة تنظيم هذا المعرض بجزيرة جربة عنوان ثقة ومناسبة جديدة لتنفتح بها على اكبر الشركات العالمية في الطيران والدفاع من جميع انحاء العالم لعرض صناعاتها الفضائية العسكرية والمدنية الى جانب اهمية مثل هذه التظاهرة ذات الصيت العالمي الكبير في استقطاب الاهتمام دوليا لتتحوّل بذلك جزيرة جربة وتونس عموما الى مركز اشعاع دولي من خلال المشاركات النوعية والعددية ووسائل الاعلام الاجنبية التي ستؤمن تغطية الحدث.كما ان احتضان بلادنا هذه التظاهرة المبرمجة ل10 سنوات منتظمة مرة كل سنتين بداية من سنة 2020 موعد اول دورة لها فرصة كبرى للاستثمار والتطوير في افريقيا واستقطاب سياحة الاعمال وتبادل الخبرات ومواكبة احدث التطورات في مجال الطيران والدفاع وخلق فرص شراكة وتعارف وتطوير شبكة العلاقات واقامة مجالات تعاون جديدة اضافة الى اهميتها في مزيد الترويج للوجهة السياحية التونسية واستقطاب سياحة الاعمال لتكون متنفسا بعد ازمة خلقتها جائحة كورونا.ويذكر ان الدورة الاولى للمعرض الدولي للطيران والدفاع احتضنتها جزيرة جربة من 4 الى 8 مارس 2020 محقّقة نجاحا كبيرا على عدة مستويات سواء من خلال ابرام عدة عقود واتفاقات او على مستوى الحضور النوعي البارز للحرفيين في مجال صناعة الطيران والفضاء المدني والعسكري وحضور اكثر من 42 تمثيلية رسمية لعديد الدول.ونجحت الدورة الاولى في تونس في ان ترسخ اسم المعرض في جزيرة جربة ضمن الرزنامة العالمية للمعارض الدولية للطيران والدفاع وفي ان يجدّد عديد العارضين مشاركتهم وتوسيعها في الدورة المقبلة وفي ذلك دلالات كبيرة ومنها مناخ الامن الذي دارت فيه اجواء المعرض وتوفر البنية التحتية المناسبة وحسن التنظيم.ونجح معرض الطيران في تلك الدورة الماضية جماهيريا باستقباله اكثر من 23 الف زائر في يومين استثنائيين جعل من الجزيرة قبلة الزوار من مختلف الجهات في شكل تنظيمي ممتاز سمح لذلك الجمهور ان يستمتع بالفرجة وان يلتقط الصور الجميلة لمشاهد لاول مرة تعيشها بلادنا وخاصة الاستعراضات الجوية للطائرات واستعراض طائرات اف 16.