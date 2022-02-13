صفاقس : عدد من نشطاء ومكونات المجتمع المدني يطلقون "حراك صفاقس ضدّ الانقلاب"

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بادر عدد من نشطاء ومكوّنات المجتمع المدني في صفاقس بإطلاق حراك"صفاقس ضدّ الانقلاب" خلال الاجتماع التأسيسي لهذا الحراك الذي انعقد، اليوم الاحد، وسط مدينة صفاقس.وقد تم الاتّفاق خلال هذا الاجتماع على أن تضمّ النواة التاسيسية للهيئة المديرة لحراك "صفاقس ضد الانقلاب" 5 اعضاء وهم الناطق الرسمي باسم الحراك المحامي، قيس البرادي، ومنسق الحراك وصاحب البادرة، العباس عفي، والمحامية، لبنى معلى، والدكتور، انيس باللسود، والدكتور محمد القطي، مع ترك المجال مفتوح لانضمام فاعلين آخرين ضمن الحراك، وتمّ أيضا الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاحد القادم امام المحكمة الابتدائية صفاقس2 وذلك دعما للسلطة القضائية واستقلاليتها.وقال صاحب هذه البادرة ومنسق الحراك، العباس عفلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، " إن هذا الحراك الذي يهدف اساسا الى اسقاط الانقلاب وحماية دولة القانون والمؤسسات، جاء بناء على ما لوحظ منذ 25 جويلية الماضي من تدهور للوضع السياسي والاقتصادي وقمع للحريات وانحدار بالمسار الديمقراطي وليس تصحيحا للمسار كما كان يزعم آنذاك"، وفق تقديره.واضاف ذات المتحدث قوله " كان لا بد من تشكيل حراك ضد الانقلاب بجهة صفاقس، التي تعد معقلا للنضال وبفضل حجمها الديمغرافي، وتوجيه من خلال التحركات الاحتجاجية المرتقبة التي سيتم تنظيمها في صفاقس، رسائل الى رئيس الجمهورية مفادها ان محاولاته للجمع بين السلط الثلاث ينذر بالخراب والفساد على جميع الاصعدة ولا يمكن ان يبني الديمقراطية ويساهم في تطور البلاد نحو الافضل".من ناحيته قال الناطق الرسمي باسم الحراك المحامي، قيس البرادعي، ان تأسيس هذا الحراك يأتي في سياق ضرورة حشد وتكثيف جهود جميع الحساسيات والفاعلين من مكونات المجتمع المدني وحتى عامة الشعب من اجل التحرّك في إطار منظم من اجل اسقاط الانقلاب والتصدّي الى كل ما يهدد استقرار البلاد والديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والحريات العامة والخاصة والامن الغذائي للمواطن.