قفصة: متساكنو حي عمر بن سليمان بالقصر أو "الحي المنسي" يعانون العزلة بين بنية تحتية مهترئة وإنارة عمومية غائبة

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على بعد كيلومترات قليلة من بلدية القصر بولاية قفصة، يعيش سكان حي عمر بن سليمان المعروف لدى العامة باسم "السبط" عزلة نتيجة اهتراء البنية التحتية للطرقات، فمجرد العبور من المنفذ الوحيد الى باقي الأحياء يشكل معاناة تؤرق الاهالي.الناشط بالمجتمع المدني عادل شكري، وصف حي عمر بن سليمان "بالحي المنسي" لعدم تعبيد الطرقات والانهج فيه وغياب التنوير العمومي، إضافة إلى ان المنفذ الوحيد الذي يلجأ اليه المتساكنون مشيّد على سكة النقل الحديدي واستعماله غير آمن، وفي بعض الحالات الاستعجالية يصعب على سيارات الاسعاف والحماية المدنية الدخول منه نظرا لعدم علوه.حي بن عمر بن سليمان بمعتمدية القصر الذي يعد حوالي 5000 ساكن، اثناء التجول فيه تتراءى أمام ناظريك أكوام من الاتربة والحجارة والفضلات المنتشرة في كل مكان، وغياب الانارة تماما في الشوارع والازقة، فضلا عن عدن ترصيف الطرقات او تعبيدها، حيث لايخلو شارع من المياه الراكدة التي اختلطت بالتراب واصبحت تؤثر على حركة السير العادية للسيارات.سعدية (70 سنة) إحدى متساكنات حي عمر بن سليمان، قالت إن اغلب سيارات الأجرة ترفض الدخول إلى هذا الحي بسبب بنيته المهترئة التي باتت تثير نقمة المتساكنين، مضيفة أن الحي يعرف ظلاما حالكا في ظل غياب التنوير العمومي، داعية في هذا الصدد بلدية القصر إيجاد حل لتحسين وضعية الحي.وضعية أجمع اغلب متساكني الحي في تصريحات متطابقة لـ"وات"، على أنها معاناة، حيث يشكو الحي من التهميش ويفتقد إلى عديد المرافق، بما جعل مكانا معزولا يستجدي لفتة عاجلة من البلدية قصد تجنيبهم مشقة التنقل وتحسين الخدمات الأساسية بالمنطقة.بدوره، أفاد كاتب عام بلدية القصر، هلال ملوح، ان هناك تقصيرا من بلدية القصر في تهيئة البنية التحتية للطرقات وترصيفها وتركيز التنوير العمومي، مؤكدا في السياق إلى أنه لا يمكن حاليا القيام باشغال تهذيب إلى حين الانتهاء من مشروع تطهير الحي الذي تنجزه الادارة الجهوية للتطهير.وفي ردّه حول رصد اعتمادات من قبل البلدية للقيام باشغال تعبيد الطرقات او تركيز فوانيس التنوير، قال ملوح، انه لم يقع تخصيص اي اعتمادات للحي في حد ذاته لكن هناك اعتمادات جملية تقدر ب100 الف دينار موجهة للتنوير لكافة احياء الدائرة البلدية سيخصص جزء منها لهذا الحيّ.