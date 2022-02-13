حجز مواد استهلاكية بقيمة تفوق 950 ألف دينار

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كثفت وزارة الدّاخليّة الحملات الأمنيّة المشتركة لوحدات الأمن والحرس قصد مقاومة ظاهرة الاحتكار والمضاربة، حيث قامت الوحدات خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية بـ 138 حملة ومداهمة لمخازن ومستودعات، أسفرت عن حجز بضاعة قدرت قيمتها بأكثر من 950 ألف دينار وتحرير 242 محضرا ومخالفة وإيقاف تسعة أشخاص.وحجزت بالخصوص، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأحد، 24 وسيلة نقل وأكثر من 50 طنا من الفارينة والعجين الغذائي والقمح والشّعير و18 طنا من الموّاد الغذائيّة المختلفة، إضافة إلى كميّة من المعلّبات والأجبان والتّوابل.