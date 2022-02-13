معرض في باريس يخلّد مسيرة مصمم الأزياء العالمي عزالدين علية

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يتواصل بباريس معرض "عليّة قبل عليّة" الذي يخلّد مسيرة مصمم الأزياء التونسي ذي الصيت العالمي عز الدين علية، منذ بدئها من تونس إلى غاية انتقاله إلى باريس وتحقيق نجاحات كبيرة.هذا المعرض الذي يقام برواق عزالدين علية، بباريس، انطلق يوم 28 جانفي الماضي، يتواصل إلى 24 أكتوبر 2022 يجمع وثائق منها ما يتم عرضه لأول مرة، من أرشيف المصمم الراحل، وصور فوتوغرافية ورسومات تشهد على بداياته وتعرّف الجمهور بالخطوات الأولى التي خطاها في مجال الخياطة والتصميم في تونس قبل انتقاله للعيش في باريس في خمسينات القرن الماضي، وتسجيل علو كعبه في مجال التصميم والموضة بداية من 1980 .وإلى جانب نماذج من تصاميم الفنان المبدع عزالدين علية، يجد زائر المعرض نفسه أمام مجموعة من الصور الفوتوغرافية بالأبيض والأسود تستعيد فترة من حياة عز الدين علية من سنة 1935 إلى 1955 وهو رفقة أفراد عائلته منهم شقيقته وشقيقه ووالدته وخالته وجده وغيرهم، كما توثق لمجموعة من أعمال النحت حين كان في مدرسة تونس، قبل سفره إلى باريس سنة 1956.المعرض هو من تنظيم مؤسسة عز الدين علية التي لطالما حلم عز الدين علية نفسه بتأسيسها لكن الموت لم يمهله حيث رحل في شهر نوفمبر 2017 .