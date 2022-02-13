معرض في باريس يخلّد مسيرة مصمم الأزياء العالمي عزالدين علية


Publié le Dimanche 13 Février 2022 - 16:12 قراءة: 0 د, 56 ث
      
وات - يتواصل بباريس معرض "عليّة قبل عليّة" الذي يخلّد مسيرة مصمم الأزياء التونسي ذي الصيت العالمي عز الدين علية، منذ بدئها من تونس إلى غاية انتقاله إلى باريس وتحقيق نجاحات كبيرة.

...

هذا المعرض الذي يقام برواق عزالدين علية، بباريس، انطلق يوم 28 جانفي الماضي، يتواصل إلى 24 أكتوبر 2022 يجمع وثائق منها ما يتم عرضه لأول مرة، من أرشيف المصمم الراحل، وصور فوتوغرافية ورسومات تشهد على بداياته وتعرّف الجمهور بالخطوات الأولى التي خطاها في مجال الخياطة والتصميم في تونس قبل انتقاله للعيش في باريس في خمسينات القرن الماضي، وتسجيل علو كعبه في مجال التصميم والموضة بداية من 1980 .

وإلى جانب نماذج من تصاميم الفنان المبدع عزالدين علية، يجد زائر المعرض نفسه أمام مجموعة من الصور الفوتوغرافية بالأبيض والأسود تستعيد فترة من حياة عز الدين علية من سنة 1935 إلى 1955 وهو رفقة أفراد عائلته منهم شقيقته وشقيقه ووالدته وخالته وجده وغيرهم، كما توثق لمجموعة من أعمال النحت حين كان في مدرسة تونس، قبل سفره إلى باريس سنة 1956.
..


المعرض هو من تنظيم مؤسسة عز الدين علية التي لطالما حلم عز الدين علية نفسه بتأسيسها لكن الموت لم يمهله حيث رحل في شهر نوفمبر 2017 .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241001



  1.73% (178117 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الأحد 13 فيفري 2022 | 12 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:27 17:59 15:33 12:40 07:10 05:43
Babnet
15°
 Babnet17° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-820°-916°-915°-715°-11
  • Avoirs en devises
    23744,0

  • (11 fev)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,28416 DT        1$ =2,87314 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 fev)   1080,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   