تونس/فرنسا: ندوة افتراضية حول اليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

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تنظم الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة ومكتب "بيزنس فرانس"، يوم 16 فيفري 2022 ، ندوة عبر الإنترنت حول موضوع: "الآليات الفرنسية لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة".وسيدير، ​​هذه الندوة الافتراضية، ممثلون عن ادارة الخدمة الاقتصادية الإقليمية بسفارة فرنسا بتونس وبنك الاستثمارات العمومي الفرنسي وغيرهم من ممثلي هياكل التمويل الفرنسية.وسيكون هذا الاجتماع الافتراضي فرصة لتقديم، على وجه الخصوص ، الآليات الفرنسية لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة ، مثل خط تمويل " الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتمويل الطاقة (صانراف) التابع للوكالة الفرنسية للتنمية والتمويلات التى تمنحها مؤسسة بروباركو وبنك الاستثمارات العمومي الفرنسي.يذكر ان فرنسا تربطها بتونس علاقات تجارية ومالية مميزة حيث حافظت في سنة 2019 على موقع الشريك التجاري الاول للبلاد باستقطابها لحوالي 1ر29 بالمائة من الصادرات التونسية مقابل توجيه 3ر14 بالمائة من وارداتها نحو البلاد كما أنها تحتل المرتبة الاولى على مستوى الاستثمار في تونس (1413 مؤسسة فرنسية تشغل اكثر من 140 الف شخص في تونس)