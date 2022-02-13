بطولة قطر المفتوحة - مالك الجزيري يواجه الاسباني دافيدوفيتش فوكينا في الدورالاول


Publié le Dimanche 13 Février 2022 - 12:09 قراءة: 0 د, 21 ث
      
يواجه لاعب التنس التونسي مالك الجزيري غدا الاثنين الاسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا المصنف 46 عالميا في الدور الاول لبطولة قطر المفتوحة التي تقام على ملاعب الدوحة من 14 الى 20 فيفري الجاري
وكان الجزيري المصنف 303 عالميا، تلقى بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة لبطولة قطر لدخول الجدول الرئيسي.
...


للتذكير، خرج مالك الجزيري الثلاثاء الماضي من الدور الاول لبطولة بينغالورو الهندية بانهزامه امام الروسي ايفجيني دونسكوي المصنف 195 عالميا 0-2 (6-7 و4-6).


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