بطولة قطر المفتوحة - مالك الجزيري يواجه الاسباني دافيدوفيتش فوكينا في الدورالاول

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يواجه لاعب التنس التونسي مالك الجزيري غدا الاثنين الاسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا المصنف 46 عالميا في الدور الاول لبطولة قطر المفتوحة التي تقام على ملاعب الدوحة من 14 الى 20 فيفري الجاريوكان الجزيري المصنف 303 عالميا، تلقى بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة لبطولة قطر لدخول الجدول الرئيسي.للتذكير، خرج مالك الجزيري الثلاثاء الماضي من الدور الاول لبطولة بينغالورو الهندية بانهزامه امام الروسي ايفجيني دونسكوي المصنف 195 عالميا 0-2 (6-7 و4-6).