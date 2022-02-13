نسبة امتلاء السدود بلغت 49 بالمائة الى يوم 11 فيفري 2022

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بلغ مخزون السدود التونسية ، إلى حدود يوم 11 فيفري 2022، قرابة 1 مليار و145 مليون متر مكعب من إجمالي قدرة استيعاب ب 2 مليار و337 مليون متر مكعب أي ما يمثل نسبة امتلاء في حدود 49 بالمائة لهذه السدود، وفق ما أورده المرصد الوطني للفلاحة.وكشف المرصد في بيانات حول وضعية السدود، أن الايرادات الجملية للسدود بلغت، خلال الموسم الحالي، نحو 831ر833 مليون متر مكعب مقابل مليار و43 مليون متر مكعب كمعدل للفترة ذاتها أي بانخفاض ناهز 210 مليون متر مكعب.وسجلت سدود سجنان وبوهرتمة وبئر مشارقة وجومين أعلى نسب امتلاء بلغت على التوالي 89 بالمائة و58 بالمائة و54 بالمائة و53 بالمائةوفي المقابل سجل سدا الحمى وسليانة اضعف نسب امتلاء بلغت على التوالي 5 بالمائة و14 بالمائة في حين استقرت نسبة امتلاء سد هوارب في حدود صفر بالمائة حيث لم يتجاوز مخزون مياهه 300ر0 مليون متر مكعب مقابل مستوى عادي للسد ب77 مليون متر مكعب.