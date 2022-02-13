متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 13 فيفري

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الكاف: تسجيل حالتي وفاة و 135 إصابة بكورونا يوم 11 فيفري الجاري

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أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأحد في تحيينها اليومي الجديد لتطور الوضع الوبائيالمتصل بانتشار جائحة كورونا المستجد بالجهة عن تسجيل حالتي وفاة و 135 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ 11 فيفري ليرتفعبذلك إجمالي عدد الوفايات والإصابات على التوالي إلى 734 وفاة و24178 إصابةوأضاف التحيين اليومي الجديد لتطور الوضع الوبائي بالجهة أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت 57.93 بالمائة من مجموع 233 تحليلا منجزا بذات التاريخوأبرزت الاحصائيات اليومية الجديدة تواصل تسجيل مستويات عالية للعدوى بالفيروس التاجي وكذلك عدد الحالات النشيطة التي بلغ عددها خلال الأيام الأخيرة 693 حالة فيما استقرعدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 35 مصابا 4 منهم بأقسام الانعاش والعلاج المكثف.