متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 13 فيفري


Publié le Dimanche 13 Février 2022 - 09:16 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وات -

...


الكاف: تسجيل حالتي وفاة و 135 إصابة بكورونا يوم 11 فيفري الجاري

..

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأحد في تحيينها اليومي الجديد لتطور الوضع الوبائي
المتصل بانتشار جائحة كورونا المستجد بالجهة عن تسجيل حالتي وفاة و 135 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ 11 فيفري ليرتفع
بذلك إجمالي عدد الوفايات والإصابات على التوالي إلى 734 وفاة و24178 إصابة

وأضاف التحيين اليومي الجديد لتطور الوضع الوبائي بالجهة أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت 57.93 بالمائة من مجموع 233 تحليلا منجزا بذات التاريخ

وأبرزت الاحصائيات اليومية الجديدة تواصل تسجيل مستويات عالية للعدوى بالفيروس التاجي وكذلك عدد الحالات النشيطة التي بلغ عددها خلال الأيام الأخيرة 693 حالة فيما استقرعدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 35 مصابا 4 منهم بأقسام الانعاش والعلاج المكثف.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 240993



  1.72% (171877 participants des 18+)

En continu

Toutes les news

الأحد 13 فيفري 2022 | 12 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:27 17:59 15:33 12:40 07:10 05:43
Babnet
12°
 Babnet17° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-819°-916°-913°-815°-11
  • Avoirs en devises
    23744,0

  • (11 fev)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,28416 DT        1$ =2,87314 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 fev)   1080,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   