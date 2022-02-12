بني خيار تحتضن سباقا دوليا للفروسية في اختصاص القدرة والتحمل على مسافات 100 و 120 و 140 كلم

. ..

. .

احتضنت غابة الصنوبر بالصمعة من معتمدية بني خيار منذ الخامسة من صباح اليوم فعاليات السباق الدولي للفروسية في اختصاص القدرة والتحمل على مسافات 100 و 120 و 140 كلم بمشاركة 17 جوادا في فئتي الاواسط والاكابر.واشار المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للفروسية زياد عوينة في تصريح ل/وات/ الى ان هذا السباق الدولي هو سباق من فئة ثلاثة نجوم وينتظم تحت لواء الجامعة الدولية للفروسية التي ارسلت حكاما لمتابعة السباق في مختلف مراحله خاصة وانه مؤهل للمشاركة في بطولة العالم للاكابر المبرمجة في 22 اكتوبر القادم بفيرونا الايطالية.وابرز ان النتائج المشجعة التي ما فتئ يحققها المنتخب الوطني للفروسية في اختصاص القدرة والتحمل او المداومة والتي تطورت من تحقيق المرتبة السابعة سنة 2017 الى بلوغ المرتبة الرابعة عالميا في بطولة العالم لشهر سبتمبر 2021 فئة الاقل من 21 سنة (اواسط) في هولاندا مثلت دافعا كبيرا وحافزا للتكثيف من المسابقات ومزيد النهوض برياضة الفروسية.واشار الى ان الجامعة التونسية تعمل جاهدة لاحكام الاستعداد لبطولة العالم للاكابر في اختصاص القدرة والتحمل على مسافة 160 كلم المبرمجة في شهر اكتوبر بفيرونا الايطالية معلنا عن تنظيم سباق دولي جديد يوم 26 مارس وسيتضمن التسابق على مسافة 160 كلم.ولاحظ المدير الفني ان الجامعة التونسية للفروسية تعد اختصاصين الاول هو سباقات قفز الحواجز والثاني هو اختصاص القدرة والتحمل مبرزا ان رياضة الفروسية رياضة مفتوحة للاناث والذكور ومسابقاتها مختلطة في تطور مطرد وتشهد اقبالا كبيرا حيث تعد الجامعة التونسية اليوم نحو 2000 مجاز ينشطون في 42 جمعية منتشرة باغلب جهات الجمهورية.وقال "ان النتائج الاخيرة التي حققها المنتخب الوطني بالوصول الى بلوغ المرتبة الرابعة رفع من سقف طموحات الجامعة التونسية للفروسية التي تستعد في ذات الفترة للمشاركة العاب البحر الابيض المتوسط القادمة المبرمجة بوهران بالجزائر".وتابع في ذات السياق ان الفارس التونسي الياس الشواشي الذي حقق المرتبة الرابعة عالميا في اختصاص القدرة والتحمل ترشح للمشاركة ولاول مرة بالنسبة لرياضة الفروسية في تونس للمشاركة في الالعاب العالمية للفروسية اختصاص قفز الحواجز التي ستنتظم هذه الصائفة بآخن في المانيا مبرزا ان هذا الترشح دليل جديد على مهارة الفرسان التونسيين وعلى جودة الخيول التونسية.واشار منظم السباق الدولي احمد الشعيبي عن نادي مالك للفروسية من جهته الى هذا السباق الدولي مرحلة جديد ومهمة في اعداد الفرسان التونسيين وخيولهم للسباقات العالمية للقدرة والتحمل مبرزا ان هذه الدورة الثالثة للسباقات ستشفع بدورة رابعة يوم 26 مارس القادم والتي ستتضمن سباقا ل160 كلم في اطار الاعداد للبطولة العالمية.واوضح ان السباق الدولي ينتظم في اطار حلقات كل واحدة ب40 كلم يعود فيها الفارس والجواد الى مكان انطلاق السباق للخضوع لمراقبة بيطرية دقيقة للتثبت من صحة الجواد ولاجراء تحاليل مخبرية لتفادي تناول المنشطات قبل اخذ قسط من الراحة والعودة لاتمام المسافات المتبقية.