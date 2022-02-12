سيدي بوزيد: معطّلون عن العمل في منزل بوزيان يمنعون مرور قطار الفسفاط للمطالبة بحقهم في التشغيل

وات -

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قام عدد من المعطّلين عن العمل من الذين طالت سنوات بطالتهم من أبناء معتمدية منزل بوزيان في ولاية سيدي بوزيد اليوم السبت بمنع مرور قطار نقل الفسفاط القادم من الحوض المنجمي باتجاه صفاقس، للمطالبة بحقهم في التشغيل.وذكر المتحدث باسم عدد من المعتصمين منذ أكثر من شهرين بمقر معتمدية منزل بوزيان طارق نصري في تصريح لــ(وات) أن 24 معطّلا عن العمل من الذين طالت سنوات بطالتهم يطالبون بحقهم في التشغيل ويواصلون اعتصامهم منذ أكثر من شهرين دون أي تفاعل من السلط المحلية والجهوية والمركزية التي تنصلّت من الاتفاقيات التي من شأنها أن تضمن حقوق المعطلين عن العمل.وأضاف أن "القانون عدد 38 كان الأمل في نهاية معاناة المعطّلين الذين طالت بطالتهم ولكن الدولة عمدت الى عدم احترام القانون"، وفق قوله.وأكّد أن المعطّلين عن العمل يصرّون على نيل حقهم في التشغيل في ظل سياسة الدولة التي لا تبالي بمشاغل المعطّلين عن العمل وبملفّ التشغيل.