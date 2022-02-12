دخول البلديين في اضراب عام قطاعي يومي 21 و22 فيفري 2022


Publié le Samedi 12 Février 2022 - 18:47 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلنت الجامعة العامة للبلديين، اليوم السبت، الدخول في اضراب عام قطاعي يومي الاثنين 21 والثلاثاء 22 فيفري الجاري بجميع البلديات والوكالات البلدية والمنشآت التابعة لها.
وذكرت الجامعة العامة للبلديات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما جاء في برقية تنبيه باضراب، أن قرار الاضراب العام القطاعي الذي أقرته الهيئة الادارية المنعقدة يوم 12 جانفي الماضي يعود إلى "عدم جدية سلطة الاشراف في التفاوض مع قطاع البلديين".
...

وأضافت إن من أسباب دخول البلديين في إضراب بيومين، "ما يشهده القطاع من ظلم وتهميش وتعسف خصوصا مع ما تعرفه المجالس البلدية من انفلاتات وسوء استعمال للسلطة المخولة لهم من طرف القانون"، حسب ذات المصدر.

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