فوز الاتحاد المنستيري على نادي حمام الانف وديا 3-2

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فاز الاتحاد المنسيتري اليوم وديا في المنستير على نادي حمام الانف بنتيجة 3-2وسجل للاتحاد المنستيري كل من عمر بوراوي وزياد العلوي ونور الدين الشرطاني فيما جاء هدفا نادي حمام الانف عن طريق ريان الحداد و زياد بن سالمويستعد الفريقان لعودة بطولة الرابطة المحترفة الاولى نهاية الاسبوع المقبل.