فوز الاتحاد المنستيري على نادي حمام الانف وديا 3-2


Publié le Samedi 12 Février 2022 - 17:39 قراءة: 0 د, 15 ث
      
فاز الاتحاد المنسيتري اليوم وديا في المنستير على نادي حمام الانف بنتيجة 3-2
وسجل للاتحاد المنستيري كل من عمر بوراوي وزياد العلوي ونور الدين الشرطاني فيما جاء هدفا نادي حمام الانف عن طريق ريان الحداد و زياد بن سالم
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ويستعد الفريقان لعودة بطولة الرابطة المحترفة الاولى نهاية الاسبوع المقبل.

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