فوز الاتحاد المنستيري على نادي حمام الانف وديا 3-2

فاز الاتحاد المنسيتري اليوم وديا في المنستير على نادي حمام الانف بنتيجة 3-2
وسجل للاتحاد المنستيري كل من عمر بوراوي وزياد العلوي ونور الدين الشرطاني فيما جاء هدفا نادي حمام الانف عن طريق ريان الحداد و زياد بن سالم
ويستعد الفريقان لعودة بطولة الرابطة المحترفة الاولى نهاية الاسبوع المقبل.
وسجل للاتحاد المنستيري كل من عمر بوراوي وزياد العلوي ونور الدين الشرطاني فيما جاء هدفا نادي حمام الانف عن طريق ريان الحداد و زياد بن سالم
ويستعد الفريقان لعودة بطولة الرابطة المحترفة الاولى نهاية الاسبوع المقبل.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 240975