الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن عن استئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى نهاية الاسبوع القادم

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم السبت، ان بطولة الرابطة المحترفة الاولى ستستانف نشاطها نهاية الاسبوع القادم (19-20 فيفري).واشارت الجامعة في بلاغ، الى انه " بالتشاور مع رؤساء جمعيات الرابطة المحترفة الأولى، تقرر إستئناف نشاط البطولة خلال نهاية الأسبوع القادم 19 - 20 فيفري 2022 ، في انتظار التفاعل الايجابي من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الشؤون الاجتماعية مع جملة مطالب الجمعيات في أقرب الآجال حتى يتسنى للجمعيات مواصلة نشاطها في ظروف أيسر كي تتمكن من تأدية واجبها الرياضي والاجتماعي وحتى نجنبها جملة من الإشكاليات التي قد تعيق نشاطها ونجاحها مستقبلا جراء عدم تمكنها من الايفاء بالتزاماتها المادية".وكانت عودة البطولة مقررة يومي السبت 5 والاحد 6 فيفري الجاري باقامة مقابلات الجولة الاولى ايابا من منافسات المرحلة الاولى للمجموعتين الاولى والثانية وذلك اثر انتهاء مشاركة المنتخب التونسي في نهائيات كاس افريقيا للامم وخروجه من الدور ربع النهائي.يذكر ان عددا من رؤساء وممثلي أندية الرابطة المحترفة الأولى اعلنوا في اعقاب اجتماع انعقد يوم 1 فيفري الحالي بتونس العاصمة عن قرارهم بعدم استئناف نشاط البطولة. وقالوا في بلاغهم "بعد التداول في الوضعية المالية الكارثية لاغلب النوادي وامام تفاقم خطر عدم ايفاء الأندية بالتزاماتها المالية مع عدم الاستجابة للمطالب التي سبق عرضها على سلطة الاشراف ووزارة الشؤون الاجتماعية، قررنا عدم استئناف نشاط البطولة الى حين البت فيها".