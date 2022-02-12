بنزرت: القاء القبض على 3 اشخاص بتهمة الاشتباه في انتمائهم لتنظيم ارهابي


Publié le Samedi 12 Février 2022 - 12:54 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكنت مصالح فرقة الابحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بماطر بمعية مصلحة التوقي من الارهاب ببنزرت من الكشف عن خلية تتركب من 3 اشخاص بتهمة الاشتباه في انتمائهم لتنظيم ارهابي وتنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما افاد به مصدر امني مسؤول (وات).

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واوضح المصدر ذاته، انه تم بعد جمع كافة المؤيدات التي تدين المتهمين الثلاثة، تحديد مواقعهم باحدى المناطق الريفية الواقعة بالجزء الغربي للولاية، والقاء القبض عليهم مساء امس الجمعة، والاحتفاظ بهم باذن من النيابة العمومية في انتظار توجيههم للقطب القضائي المختص في قضايا الارهاب.

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