البنك المركزي التونسي يعلن استكمال شروط الانضمام الى منصة "بُنى" للمدفوعات العربية


Publié le Samedi 12 Février 2022 - 12:35 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلن البنك المركزي التونسي، عن استكماله، مع نهاية شهر جانفي 2022، متطلبات الانضمام الفعلي الى منصة "بُنى" للمدفوعات العربية ليشكل ثاني بنك مركزي عربي يلتحق بالمنصة.

...

واضاف البنك، في بيان اصدره امس الجمعة، انه قام بتوقيع اتفاقية المشاركة في المنصة واستوفى كافة المتطلبات التقنية والاختبارات اللازمة للربط عبر تعاون بين مصالحه وفريق العمل لدى منصة "بُنى".

وتهدف منصة "بُنى" التي دخلت حيز التشغيل الكامل منذ شهر ديسمبر 2020 والمملوكة لصندوق النقد العربي الى تمكين المصارف المركزية والتجارية من ارسال واستقبال المدفوعات البينية بالعملات العربية والدولية.
..


وترنو منصة "بُنى" ، كذلك، الى المساهمة في مزيد تعزيز اندماج البني التحتية للدفع وتطوير المبادلات التجارية والمالية على مستوى المنطقة العربية .
ويسعى البنك المركزي من خلال الانضمام الى المنصة الى دعم افاق التعاون الاستثماري والتجاري بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والشركاء على الصعيدين العربي والدولي من خلال تيسير انجاز المعاملات المالية عبر الحدود.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 240964



  1.70% (170124 participants des 18+)

En continu

Toutes les news

السبت 12 فيفري 2022 | 11 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:26 17:58 15:32 12:40 07:11 05:44
Babnet
16°
 Babnet17° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-917°-819°-915°-1014°-10
  • Avoirs en devises
    23744,0

  • (11 fev)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,28416 DT        1$ =2,87314 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 fev)   1080,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   