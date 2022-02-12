باجة: حجز كميات من الزيت والسكر المدعمين و300 كلغ من مادة المرغرين منتهية الصلوحية منذ سنة 2019

وات -

. ..

تمكن فريق مشترك امس الجمعة اثر مداهمة منزل ومخزن لصانعي حلويات "المخارق" بمدينة باجة، من حجز 300 كلغ من مادة المرغرين منتهية الصلوحية منذ سنة 2019 كان صاحبها ينوى استعمالها وايهام الشاري بان الحلويات مصنوعة من السمن، كما تم حجز كميات كبيرة من الزيت والسكر المدعمين.وذكر المدير الجهوى للتجارة بباجة يسري الدمرجي ل"وات" بان فريقا مشتركا يتكون من اعوان المراقبة الاقتصادية وفرقة الشرطة البلدية وفرقة الطريق العمومي بباجة وفرقة الشرطة العدلية، قد داهموا منزلا ومخزنا بعد ورود معلومات عن اخفاء صانعي المخارق الزيت المدعم، ليتبين وجود كميات من المرغرين منتهية الصلوحية منذ 03 سنوات، بهدف استخدامها للغش ومخادعة الشاري وايهامه بانها مادة سمن، اضافة الى حجز 550 كلغ من السكر و1000 لتر من الزيت فى منزل، كما تم حجز 800 كلغ من السكر و170 لترا من الزيت فى مخزن اخر.واضاف بانه تم تحرير محاضر من اجل مخادعة شاري من حيث التركيبة والاخلال بتراتيب الدعم، واشار الى انه تم خلال الاسبوع الجاري حجز 660 لترا من الزيت لدى تاجر جملة اضافة الى حجز 4 اطنان ونصف من الشعير العلفي و8 اطنان من القمح.