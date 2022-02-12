أمين سليم: انتهاء الموجة الخامسة في مارس المقبل ومعدل وفاياتها اقل بـ3 او 4 مرات من الموجة الرابعة


Publié le Samedi 12 Février 2022 - 12:19 قراءة: 1 د, 11 ث
      
وات - رجّح عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا والأخصائي في علم الفيروسات، أمين سليم، اليوم السبت، انتهاء الموجة الخامسة، مع بداية شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن معدل الوفايات خلال هذه الموجة أقل بـ 3 أو 4 مرات من الموجة الرابعة، التي تسبب بها متحور دلتا.

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وقدّر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن يبلغ معدّل الوفايات خلال هذه الموجة التي بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي وستتواصل إلى حدود نهاية شهر فيفري الجاري أو بداية شهر مارس المقبل، 5 آلاف وفاة باحتساب معدل 20 إلى 25 وفاة يوميا.
واعتبر أن أعداد الوفايات هام جدا رغم تراجعه مقارنة بالموجة الرابعة.
وبيّن أن الاجتماع الدوري للجنة العلمية والمقرر يوم الثلاثاء القادم سيقيم مدى استقرار الوضع الوبائي ومدى انتشار فروع متحور أوميكرون ولاسيما BA.2 المعروف بسرعة انتشاره مقارنة بالمتحور الأصلي لأوميكرون.
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ولفت إلى أنه قد تم تسجيل حالة لمتفرع أوميكرون BA.2 في تونس، حسب ما تم تداوله خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المنقضي، مبينا أنه في حال تواصل تزايد عدد المصابين المقيمين بالمستشفيات رغم انتهاء الموجة الخامسة، فإن ذلك يؤشّر على انتشار أحد متفرعات أوميكرون.

ورجّح أن يستقر الوضع الوبائي بعد انتهاء الموجة الخامسة وتعود نسبة التحاليل الايجابية إلى نسبة أقل من 10 بالمائة والوفايات من 0 إلى 5 حالات وفاة يوميا، وستمتد هذه الفترة الى غاية فصل الخريف في حال لم يظهر متحور جديد أو موجة اخرى بسبب احد فروع اوميكرون.
وأوصى بتكثيف عمليات التلقيح لتبلغ نسبتها أكثر من 80 بالمائة حتى تتفادى البلاد تسجيل موجة حادة.

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