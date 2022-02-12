وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان التشكيلي حسين مصدّق


Publié le Samedi 12 Février 2022 - 10:58 قراءة: 0 د, 24 ث
      
نعت وزارة الشؤون الثقافية، بكل حسرة وأسى، الفنان وكاتب عام نقابة مهن الفنون التشكيلية حسين مصدّق الذي توفي فجر اليوم السبت.
والرّاحل هو من مواليد سنة 1968 في مدينة غمراسن بالجنوب التونسي، له تجارب فريدة في الفن التشكيلي تجاوزت المحلية ليكون أحد أبرز الفنانين التشكيليين الفاعلين في العالم العربي، ويرتبط بشكل كبير بمناخاته الشرقية التي تبرز جليّة في ما يقدم من أعمال فنية.
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ويتمّيز الفقيد بجمعه لعدة مواهب الى جانب الرّسم، إذ كانت له تجارب في التصوير الفوتوغرافي والإخراج والتصميم الغرافيكي.


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