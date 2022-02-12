بطولة دبي للتنس - انس جابر تستهل مشاركتها بملاقاة الروسية فيرا زفوناريفا


Publié le Samedi 12 Février 2022 - 11:56 قراءة: 0 د, 25 ث
      
وضعت القرعة لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة عاشرة عالميا في مواجهة الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة 82 عالميا في الدور الاول لبطولة سوق دبي الحرة ذات 500 نقطة والتي تقام مبارياتها من 14 الى 20 فيفري الجاري على ملاعب ذات ارضية صلبة.

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وستسجل انس جابر بالمناسبة اول ظهور لها في ملاعب الكرة الصفراء منذ اصابتها يوم 13 جانفي الماضي في الدور ربع النهائي لدورة سيدناي الاسترالية امام الاستونية انيت كونتافيت والتي حكمت عليها بالتغيب عن بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام).


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