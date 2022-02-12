متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 12 فيفري

وات -

. ..

قابس: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

. .

جندوبة : تسجيل حالتي وفاة و113 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل 03 حالات وفاة و120 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

باجة: ارتفاع عدد المتوفين بفيروس "كورونا" الى 705 حالات وتسجيل 100 اصابة جديدة

سجلت الادارة الجهوية للصحة بقابس، وفق آخر تحيين لها، 86 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بعد ان تلقت نتيجة 218 تحليلا، أجريت على عينات اشتبه في إصابة أصحابها بالفيروس.وتتوزع الإصابات الجديدة، الى 47 اصابة بمطماطة الجديدة، و23 اصابة بقابس الجنوبية، و09 اصابات بمطماطة، و04 اصابات بقابس المدينة، و03 اصابات بقابس الغربية.في المقابل، بلغ العدد الجملي للأشخاص المتعافين من فيروس كورونا، إلى حد اليوم، 25874 شخصا، من مجموع 27313 شخصا ثبتت إصابتهم.وتعد الجهة، حاليا، 1439 حالة نشطة، تتوزع الى 571 حالة بقابس الجنوبية، و187 حالة بالحامة، و185 حالة بمارث، و165 حالة بقابس المدينة، و114 حالة بوذرف، و95 حالة بمطماطة الجديدة، و65 حالة بقابس الغربية، و27 حالة بالمطوية، و19 حالة بمطماطة، و07 حالات بمنزل الحبيب، و04 حالات بغنوش.وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس كورونا في ولاية قابس، 359 اصابة لكل 100 الف ساكن، ويقيم 38 مريضا باقسام "كوفيد 19".سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة خلال يوم 10 فيفري الجاري، حالتي وفاة و113 إصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة إلى 843 حالة، والاصابات الى نحو 30450 إصابة، أكثر من نصفهم من جنس الاناث.وارتفع، ايضا، عدد المقيمين بقسمي الإنعاش بالمستشفيين الجهويين بطبرقة وبجندوبة، الى 6 مصابين، وهي من بين أعلى المعدلات في صفوف الذين استوجبت وضعيتهم الإقامة بهذه الأقسام بعد ان تعكرت حالتهم، علما وان اغلبهم من المسنين او ممن لم يتلقوا التلقيح، وفق ما أكده مصدر طبي بالجهة.في المقابل استقر عدد المقيمين باقسام "الكوفيد" بمستشفيات ولاية جندوبة في حدود 22 مصابا يتلقون العلاج.تشير آخر المعطيات التي قدمتها الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، حول تطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، إلى تواصل تسجيل مستويات عالية للحالات الإيجابية المؤكدة، وذلك رغم تقلص عدد المقيمين بالمستشفيات.وأعلنت ذات الادارة، اليوم، عن تسجيل 03 حالات وفاة و120 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس التاجي، وذلك من جملة 213 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 10 فيفري.ويرتفع، وفق التحيين اليومي الجديد للوضع الوبائي لكوفيد 19 إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة إلى 732 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس التاجي إلى 240043 اصابة د، منها 23381 حالة تعافي.كما جاء في التحيين ذاته، تراجع عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى 34 مصابا، منهم 04 يقيمون في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما استقر عدد الحالات النشيطة المسجلة خلال الخمسة أيام الاخيرة الى 662 حالة.ارتفع عدد الوفايات جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد بولاية باجة الى 705 حالات بعد تسجيل حالتي وفاة لرجلين بباجة ومجاز الباب عمرهما 86 و88 سنة اول امس الخميس.واحصت الادارة الجهوية للصحة امس الجمعة 100 اصابة جديدة بعدوى الفيروس منها 28 اصابة بمدينة باجة وضواحيها و20 اصابة بتبرسق و15 اصابة بنفزة، ليرتفع عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة الى 24736 اصابة من جملة 63882 تحليلا تم اجراؤها.وتم وفق ذات الاحصائيات، تسجيل انخفاض نسبي فى نسبة التحاليل الايجابية من جملة التحاليل المجراة فى حدود 38 بالمائة مع بقاء كل معتمديات ولاية باجة مصنفة حتى اليوم السبت ذات مستوى انذار "مرتفع جدا" للاصابة بفيروس "كورونا"، بوجود عدد من الاصابات يفوق ال100 اصابة لكل 100 الف ساكن منها اكثر 1300 اصابة لكل 100 الف ساكن بمدينة باجة.