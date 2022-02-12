معبر رأس جدير: حجز 5 أطنان من المواد الغذائية المدعمة وكميات من الأدوية المهربة


Publié le Samedi 12 Février 2022 - 11:41 قراءة: 0 د, 32 ث
      
حجزت مصالح الدّيوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير بمدنين 5 أطنان من المواد الغذائية المدعمة غير المصرح بها وكمية من الأدوية والأدوية البيطرية قدرت قيمتها الجملية ب100 ألف دينار.

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وأفادت الإدارة العامة للدّيوانة، ان تتمثل هذا المواد الغذائية في منتوج الكسكسي والمقرونة تم ضبطها على متن شاحنات عند القيام بإجراءات الخروج من التراب الوطني.

وبالنسبة للأدوية، تم ضبطها على إثر إخضاع سيارة خفيفة ذات ترقيم تونسي قدرت ب157 علبة عند القيام بإجراءات المغادرة. كما تم من جهة أخرى حجز كمية من الأدوية البيطرية الخاصة بالمواشي بقيمة 20 ألف دينار. ووفق بلاغ صادر مساء الجمعة عن الإدارة العامة للديوانة، تم تحرير محاضر حجز في الغرض .
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