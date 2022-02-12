تونس تدين بشدّة الاعتداء على مطار أبها الدولي بالسعودية


Publié le Samedi 12 Février 2022 - 06:29 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أدانت تونس بشدة الاعتداء الذي استهدف، أمس الخميس، مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، والذي خلّف إصابات في صفوف المدنيين.

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وجدّدت تونس في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، تأكيد "تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها ضد كل التهديدات والاعتداءات التي تنتهك أمنها وتقوض استقرار المنطقة وتخرق القوانين والأعراف الدولية".

ونقلا عن وكالات، فإنه قد تم استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية أمس الخميس عبر استخدام طائرة حوثية مسيرة مفخخة، مما أدى إلى إصابة 12 مدنياً من عدة جنسيات بعد تناثر الشظايا نتيجة عملية الاعتراض.

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