وزارة التربية تعلن عن مواصلة العمل بالرزنامة المنظمة للسنة الدراسية الحالي دون أي تغيير


Publié le Vendredi 11 Février 2022 - 19:58 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلنت وزارة التربية، الجمعة، في بلاغ لها، عن مواصلة العمل بالرزنامة المنظّمة للسنة الدراسية 2021 - 2022 دون أيّ تغيير، لافتة أن تطوّر الوضع الصحي بالمؤسسات التربوية هو محلّ متابعة يوميّة.

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وأكدت الوزارة اعتماد المنشور عدد 68 بتاريخ 8 نوفمبر2021 المتعلّق بروزنامة الاختبارات التقييميّة الثلاثيّة بالمرحلة الابتدائية والتراتيب التنظيمية المتعلّقة بها بالإضافة إلى المنشور عدد 67 بتاريخ 01 نوفمبر2021 المتعلّق بروزنامة المراقبة المستمرّة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة بالنسبة الدراسية 2021-2022.

كما نشرت الوزارة في بلاغ سابق لها، خلال هذا الأسبوع، رزنامة الاختبارات الكتابية للامتحانات الوطنية دورة 2022 وجملة من التوصيات التي يتعين على المترشحين اتباعها.
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