نسخة جديدة من منتدى الأعمال اتحاد أوروبي/اليابان/أفريقيا من 14 إلى 18 فيفري 2022

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أعلن مركز النهوض بالصادرات، الجمعة، عن انعقاد نسخة افتراضية جديدة من منتدى الأعمال الاتحاد الأوروبي/إفريقيا من 14 الى 18 فيفري 2022.ويسعى المنتدى إلى تسهيل الاتصال بين الشركات الأوروبية واليابانية والافريقية لأجل مشاريع ثلاثية مشتركة في إفريقيا.وسيتم تنظيم هذا الحدث من قبل مركز الاتحاد الأوروبي واليابان للتعاون الصناعي، بالتعاون مع شبكة المؤسسات الأوروبية وبالشراكة مع شبكة المؤسسات الأوروبية تونس، في ما سيتولى مركز النهوض بالصادرات الاشراف تنظيم الحدث..وسيستفيد من النسخة الجديدة من المنتدى الشركات، التّي تتوفر لديها خبرة سابقة في أفريقيا أو التي تمتلك مشاريع فعليّة تستهدف الأسواق الافريقية، شريطة أن يكون لهذه الشركات مقرّا بأفريقيا، مع خبرة سابقة مع شركاء دوليين (ومن الأفضل لوكانوا من اوروبا او/و اليابان) ومشروع فعلي قيد الانجاز في حاجة الى شركاء دوليين.ويتعين على الشركات المعنية، البحث عن شركاء أوروبيين ويابانيين لمشاريع مشتركة في إفريقيا وهي مدعوة لأن يكون لديها موارد بشرية قادرة على المساعدة على انجاز عمليّات التوأمة. كما امها مدعوة إلى للانضمام إلى لقاءات الاعمال لأجل إيجاد شركاء أعمال محتملين جدد لمشاريعهم في إفريقيا.وسيتيح منتدى الأعمال اتحاد أوروبي/افريقيا، بحسب مركز النهوض بالصادرات، للمؤسسات المشاركة فرصة التعرف على تحديد شركاء ملتزمين وتنظيم "اجتماعات افتراضية مصممة خصيصا" لتطوير شبكات أعمالهم وتبادل الخبرات مع اطراف الاتصال التجارية الدولية، فضلا عن متابعة مستجدات السوق والتعرف على احدث التقنيات والابتكارات.