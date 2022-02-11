وزير الدفاع الوطني يبحث التعاون العسكري المشترك مع رئيس أركان البحريّة الباكستانيّة

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مثّل تفعيل التعاون العسكري التونسي الباكستاني، محور اللقاء الذي جمع اليوم الجمعة، بمقر الوزارة، وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، بأمير اللواء بالبحريّة، رئيس أركان البحريّة الباكستانيّة، محمد أمجد خان نيازي.وأكّد الوزير بالمناسبة، وفق بلاغ إعلامي لوزارة الدفاع، انفتاح الوزارة على تفعيل التعاون العسكري بين البلدين في المجالات ذات الإهتمام المشترك، بما يمكّن من تبادل الخبرات لمزيد تطوير القدرات العسكريّة للقوّات المسلّحة التّونسيّة والباكستانيّة.من جهته، عبر سفير الباكستان بتونس، طاهير حسين اندرابي، الذي حضر المقابلة، عن استعداد بلاده لإرساء تعاون في كافة المجالات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.وحضر اللقاء رئيس أركان جيش البحر.