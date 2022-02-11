بن عروس : استرجاع عقارات فلاحية بكل من فوشانة والمحمدية وأوزرة


Publié le Vendredi 11 Février 2022 - 19:08 قراءة: 0 د, 47 ث
      
استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ، بولاية بن عروس اليوم الجمعة عددا من العقارات الفلاحية على ملك الدولة بكل من جهة المحمدية وفوشانة واوزرة.

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وأفادت المديرة الجهوية لأملاك الدولة بالجهة ريم طروش ، في تصريح لـ"وات" ان هذه العقارات التي تمّ التحوّز عليها دون صفة تشمل عقارا فلاحيا في منطقة فوشانة يمسح 7 هكتارات به غراسات زياتين وبناءات وصدر في شأنه قرار بإسقاط حق ، وعقار آخر يمسح 4000 متر مربع بنفس المنطقة وعقارا فلاحيا في منطقة اوزرة من منطقة الخليدية يمسح هكتارين اثنين ، الى جانب عقارين يمسحان 5000 متر مربع في منطقة المحمدية.
ويأتي تنفيذ عمليات الاسترجاع في إطار مواصلة جهود المصالح المعنية لاسترجاع العقارات الدولية الفلاحية المتصرّف فيها على غير الصيغ القانونية والتي ظلّت لسنوات تستغل من قبل أشخاص لاصفة لهم ودون وجه حق .
وتمّ الانتزاع بالقوة العامة وبالتنسيق مع السلط المحلية بهذه المناطق بعد استكمال كل الاجراءات القانونية في حق المخالفين وصدور قرارات في الإخلاء الفوري لهذه المقاسم .

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