وزير الصحة يشدد على ضرورة توفير الحماية لأعوان الصحة من الإعتداءات المتكررة


Publié le Vendredi 11 Février 2022 - 18:56 قراءة: 0 د, 37 ث
      
شدد وزير الصحة، علي مرابط، الجمعة، في الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة تطوّرات الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19، ضرورة توفير الحماية لأعوان الصحة من الإعتداءات المتكررة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

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وبخصوص الوضع الوبائي بالبلاد، أكد الحاضرون من مختصين وعدد من أعضاء اللجنة العلمية لمجابهة "كورونا"، على أهمية تحيين البروتوكولات الصحية على ضوء آخر المعطيات المتعلقة بفيروس كورونا في العالم.

كما تطرقوا إلى مدى تقدّم نسق الحملة الوطنية للتلقيح وأهمية مزيد دعم المجهودات الحالية في مجال التكفل بالحالات المقيمة بالمستشفيات ومتابعتها وضمان جاهزيّة المستشفيات والمؤسسات الصحّية.
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ويذكر أن قطاع الصحة مثل 6 بالمائة من العنف المادي المسجل في القطاع العمومي، دون اعتبار العنف اللفظي الذي أصبح يسلط بصفة يومية على هذه الفئة، حسب ما صرح به سابقا لـ(وات) كاتب عام العمادة الوطنية للأطباء نزار العذاري.

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