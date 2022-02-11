قفصة: اصدار 4 بطاقات إيداع بالسجن ضدّ أعوان ب" الصوناد "بشبهة فساد تتعلق بالارشاء والارتشاء

وات -

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أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة حليم عبادة انه تم امس الخميس واليوم الجمعة إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 4 من اعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الجهة، وهم 3 أعوان وإطار وذلك إثر فتح بحث تحقيقي في شبهة فساد تتعلق بالإرشاء والارتشاء من موظّف عمومي والتصرّف في منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفي.واضاف حليم عبادة في تصريح لـ(وات)، أن الابحاث شملت 5 أشخاص تابعين للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة صدر ضد 4 منهم بطاقات إيداع بالسجن في حين بقي إطار آخر في حالة سراح.وأشار حليم عبادة انه تم كذلك الاستماع إلى 6 مواطنين في علاقة بموضوع الإرشاء والارتشاء من قبل النيابة العمومية وتمّ إبقاؤهم في حالة سراح في انتظار استدعائهم مرة أخرى للمثول أمام قاضي التحقيق لاستكمال الأبحاث.يذكر ان التفقدية العامة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قامت بفتح تحقيق وتدقيق سنة 2019 باقاليم الشركة بقفصة على إثر تلقّي شكاوى من قبل مواطنين في الجهة مفادها تلقّي عدد من أعوانها رشاوي وختمت تقريرها واحالته بداية سنة 2021 على أنظار القضاء للبت فيه.