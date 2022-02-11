نقابة الصحفيين : جانفي شهد أعلى نسبة اعتداءات على الصحفيين في الأشهر الستة الأخيرة

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سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين 30 اعتداء على الصحفيين خلال شهر جانفي الماضي، وهي النسبة الأعلى خلال الستة أشهر الأخيرة، وفق ما ذكرته نقابة الصحفيين اليوم الجمعة في بلاغ.وأضاف ذات المصدر، في بلاغ الجمعة، أن أغلب هذه الاعتداءات تم تسجيلها خلال التنسيق الميداني أثناء الاحتجاجات وعبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وطالت 33 من أبناء القطاع، توزعوا إلى 25 صحفيا و8 مصورين صحفيين (15 امرأة و18 رجلا).ويعمل الصحفيون والمصورون الصحفيون الضحايا في 21 مؤسسة إعلامية ( 10 مواقع الكترونية و4 إذاعات و3 وكالات أنباء و3 جرائد مكتوبة وقناة تلفزيونية واحدة).