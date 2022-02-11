اختيار 51 من أصحاب المشاريع بقابس للمشاركة في برنامج "دعم سلاسل التشغيل في الفلاحة والصناعات الغذائية بالوسط الريفي"

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اختارت اللجنة الفنية لبرنامج "دعم سلاسل التشغيل في الفلاحة والصناعات الغذائية بالوسط الريفي" (Trace) في مطلع فيفري الحالي 51 من أصحاب المشاريع من ولاية قابس، للانتفاع بفرصة استكمال البرنامج.وسيشارك هؤلاء المترشحون في دورة تدريبية تنتظم بالتعاون مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قصد تمكينهم من وضع خطط العمل، على ان يتم خلال شهر مارس اختيار 20 مشروع للاستفادة من تمويل هذا البرنامج المنجز ببادرة من البنك الدولي.وسينتفع أصحاب المشاريع، سواء تم اختيارهم للتمتع بمنح التمويل أم لا، بالتوجيه والتأطير من قبل اللجنة الفنية بما يسهل لهم الحصول على مصادر تمويل أخرى، وفق بلاغ صحفي صادر عن برنامج Trace.وكان فريق من البنك الدولي زار مجموعة من المشاريع بهدف التعرف على انتظارات المرشحين من برنامج TRACE ومعاينة قدرة المشاريع على خلق فرص العمل وتقديم الدعم الكافي للجنة الفنية.وأشار البلاغ إلى ان لجنةٌ أخرى اجتمعت في جندوبة لاختيار 50 مشروع بصفةٍ أولية للمشاركة في هذا المشروع الذي ستكون القيروان المحطة التالية له.وسيبلغ عدد المؤهلين لهذه الدورة 80 مشروع موزعين على 20 في جندوبة، و20 في قابس و40 في القيروان، وستحظى هذه المشاريع بالتأطير ما بعد الإنشاء وكذلك الدعم المالي.يشار الى ان برنامج TRACE هو برنامج موجه للشباب والنساء ويسعى إلى دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال خلق فرص عمل في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، في ثلاث ولايات وهي قابس والقيروان وجندوبة.كما يهدف إلى دعم المنتجين وتمكينهم من اكتساب مهارات لأجل إنشاء وتطوير مشاروعهم في المناطق الريفية وذلك في شكل مساعدة تقنية ومالية.وانطلق المشروع في شهر أوت 2021 ببادرة من البنك الدولي وهو ممول من حكومة هولندا وينفذ من قبل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والمنظمة غير الحكومية المختصة في التمويل الصغير "إيندا العالم العربي" ومؤسسة "ميكروفينانزا".