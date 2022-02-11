ادارة شرطة المرور تتخذ اجراءات تنظيمية بمناسبة لقاء النجم الساحلي وشباب بلوزداد الجزائري

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اعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ، انه بمناسبة مقابلة الجولة الاولى لدور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقيّة لكرة القدم التي ستدور اليوم على السّاعة 17.00 بملعب حمّادي العقربي برادس بين النّجم الرّياضي السّاحلي وشباب بلوزداد الجزائري، تُعلم إدارة شرطة المرور العموم أنّه تقرّر اتّخاذ الإجراءات التّالية:أوّلا : يحجّر وقوف جميع أصناف العربات بالطّريق الوطنيّة رقم 01 في الجزء الممتدّ بين مفترق معرض ب.س.ب ومفترق وادي مليان بداية من السّاعة 13.00 إلى السّاعة 21.00.ثانيا : يكون فتح أبواب الملعب على السّاعة 14.00.ثالثا : تمّ تخصيص المأوى الشّمالي والجنوبي لسيّارات أحبّاء النّجم الرّياضي السّاحلي التّونسي ويمكن الوصول إليهما عبر الطّريق السّريعة الجنوبيّة مرورا بمفترق وادي مليان أو عبر الطّريق الوطنيّة رقم 01 أو عبر محوّل الملعب.رابعا : يكون الدّخول إلى المآوي الشّرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (loges) والصّحفيّين.خامسا : تؤكّد إدارة شرطة المرور على ضرورة احترام قانون الطّرقات والابتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة، مع الإشارة إلى أنّه سيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة في ما يتعلّق خاصّة بالنّقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص.