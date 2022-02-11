النقابة الأساسية لمعتمديات الروحية وكسرى ومكثر تعرب عن رفضها تعيين معتمد الروحية بسبب انتمائة لحزب ائتلاف الكرامة (بلاغ)

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أعربت النقابة الأساسية لمعتمديات مكثر وكسرى والروحية من ولاية سليانة، اليوم الجمعة، عن رفضها تعيين معتمد الروحية الجديد الذي تم تنصيبه أمس الخميس، مبررة ذلك ب"انتمائه لحزب ائتلاف الكرامة"، وفق نص البلاغ الذى تحصلت صحفية (وات) على نسخة منه.وقال الكاتب العام للنقابة الأساسية لمعتمديات مكثر وكسرى والروحية ماهر بن عمر في تصريح ل(وات) أنهم "تفاجؤوا بهذا التعيين وقد تبين على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه من أتباع النائب المجمد سيف الدين مخلوف".وشدد على رفض هذا التعيين باعتبار أن عضو مجلس نواب الشعب المجمد عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف "يعرف بتبنيه للأفكار الرجعية وللفكر الإرهابي والتطرف فضلا عن معاداته للدولة المدنية ومؤسساتها" وفق قوله.ولفت الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل "لا يتدخل في التعيينات، إلا أنه لا يمكن الصمت في حال استهداف مؤسسات عمومية بتعيينات مشبوهة" على حد تعبيرهوطالب بضرورة مراجعة هذا التعيين "حفاظا على استقلالية الإدارة وحماية لمؤسسات الدولة لاسيما ما تقتضيه خطة معتمد من خصوصية متداخلة في جميع المجالات"، مؤكدا أنه "في حال عدم التراجع عنه، فسيتم تنظيم تحركات احتجاجية انطلاقا من يوم الاثنين 14 فيفري الجاري"يذكر أن موكب تنصيب معتمد الروحية نصر السكرافي (اصيل ولاية مدنين)، انتظم أمس الخميس بمقر ولاية سليانة.