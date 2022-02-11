مصالح الحرس الديواني بتطاوين تحجز في عمليتن منفصلتين اكثر من 57 الف علبة سجائر مهربة


Publié le Vendredi 11 Février 2022 - 12:03 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكنت فرقة الحرس الديواني بتطاوين ، اثر كمين، من حجز 45 ألف علبة سجائر مهربة أجنبية المصدر محملة على متن شاحنتين رباعيتي الدفع بالمنطقة الصحراوية بجهة "الظاهر".

...

واستغرقت عملية خفر الشاحنتين،وفق بلاغ للادارة العامة للديوانة، اصدرته الجمعة، حوالي ثماني ساعات وسط الكثبان الرملية كما تبين إثر عرض الشاحنتين على المنظومة الإعلامية أنهما مجهولتي المصدر وغير مسجلتين بالمنظومة وقدرت القيمة الجملية للمحضر باعتبار وسيلتي النقل 530 ألف دينار.

واحبطت فرقة الحرس الديواني برمادة على إثر نصب كمين وعملية مطاردة من حجز شاحنة رباعية الدفع محملة بما يناهز 12500 علبة سجائر مهربة وأجنبية المصدر وبلغت قيمة المحجوزات زهاء 69 ألف دينار .
..





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 240915



  1.67% (167239 participants des 18+)

En continu

Toutes les news

الجمعة 11 فيفري 2022 | 10 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:57 15:31 12:40 07:12 05:45
Babnet
17°
 Babnet18° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-817°-916°-819°-917°-10
  • Avoirs en devises
    23657,4

  • (10 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,27813 DT        1$ =2,87041 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 fev)   1044,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   