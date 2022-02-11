وزارتا السياحة والبيئة تعملان على ايجاد حلول عاجلة لاستغلال الملك العمومي البحري سياحيا

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أكدت وزارتا السياحة والبيئة على ضرورة إيجاد حلول عاجلة بخصوص استغلال الملك العمومي البحري في الأنشطة السياحية والعمل على إزالة المناطق السّوداء والمصبات العشوائية بالمناطق السياحية.وصدرت هذه التوصيات في أعقاب جلسة عمل مشتركة عقدت، امس الخميس، بين وزيري السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، والبيئة، ليلي الشيخاوي المهداوي، حول حسن استغلال الملك العمومي البحري والوضع البيئي بالمناطق السياحية استعدادا للموسم السياحي.وستعمل الوزارتان خلال الفترة المقبلة على تنفيذ حملة وطنية لمقاومة الحشرات وأخرى تحسيسية لتنفيذ تدخل عاجل في مجال النظافة العامة في أقرب الآجال الى جانب العمل على تطوير السياحة الإيكولوجية ليشكل منتوجا سياحيا في حد ذاته.وانتهت الجلسة الى اقتراح تكوين فريق عمل مصغر لإعداد المقترحات الفنية والقانونية بهدف تطوير وتعديل المنظومة القانونية المنظمة لمجال استغلال الملك العمومي البحري والنظر في الوضعيات حالة بحالة.وتشير بيانات تعود الى منتصف سنة 2014 الى ان مجموع الاعتداءات المسجلة على الملك العمومي البحري والمنطقة التي تلي الملك العمومي البحري مباشرة فاقت 3000 مخالفة. ويمتد الشريط الساحلي الذي يعد احد مكونات الملك العمومي البحري الطبيعي على 1320 كلم.