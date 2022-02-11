متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجامعة 11 فيفري

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سيدي بوزيد: 215 ألفا و550 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19"

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توزر-كورونا: تسجيل 42 إصابة جديدة وانخفاض عدد حالات الإيواء بالمستشفيات إلى اثنين فقط

قابس: تسجيل حالة وفاة و104 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل حالة وفاة و 119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

نابل: تسجيل 7 وفيات و188 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل 5 وفيات و228 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود يوم الخميس، حوالي 215550 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19"، رفيق نصيبي.وأشار رفيق نصيبي، في تصريح ل(وات)، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا"بالجهة، بلغ حوالي 120570 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة (جرعة تعزيز المناعة)، 16620 شخصا، وعدد حالات الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 226 شخصا، كانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.وذكر ذات المصدر، أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 258881 شخصا، حسب آخر تحيين.أحصت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من مجموع 172 عينة رفعت للتحليل أي بنسبة إيجابية قدرت بـ 24 بالمائة وذلك بتاريخ 10 فيفري.وتوزعت الإصابات الجديدة الى 22 في توزر، و6 في نفطة، و11 إصابة في دقاش، واصابتين في تمغزة، واصابة واحدة في حزوة.وارتفع مجموع حالات الشفاء من الفيروس خلال الموجة الحالية الى 2719 حالة تعاف، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة 310 حالات.هذا وانخفض عدد المرضى المقيمين في المستشفيات الى اثنين فقط بعد أن كان منذ 4 أيام في حدود تسع حالات.أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس عن تسجيل حالة وفاة جديدة و104 إصابات بفيروس "كورونا" تتوزع الى 35 اصابة بوذرف، و29 بمارث، و18 بقابس الجنوبية، و10 اصابات بالمطوية، و6 اصابات بقابس المدينة، واصابتين بكل من قابس الغربية ومطماطة الجديدة، واصابة واحدة بكل من منزل الحبيب وغنوش، وذلك من مجموع 264 عيّنة تحليل.وبلغ العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا"، منذ بداية الجائحة، 27 ألفا و227 اصابة شفي من بينها 25 ألفا و774 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشيطة بالجهة حاليا 1452 حالة نشيطة تتوزع الى 585 حالة بقابس الجنوبية، و242 بالحامة، و185 بمارث، و164 بقابس المدينة، و115 بوذرف، و62 بقابس الغربية، و50 بمطماطة الجديدة، و27 بالمطوية، و10 حالات بمطماطة، و7 حالات بمنزل الحبيب، و5 حالات بغنوش.ويقيم حاليا 38 مصابا بفيروس "كورونا" بأقسام "كوفيد 19" بمستشفيات ولاية قابس، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 363 اصابة لكل 100 الف ساكن.سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، حالة وفاة جديدة و119 اصابة مؤكدة بالعدوى بالفيروس التاجي، وذلك بعد الكشف عن نتائج 227 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 09 فيفري.وأظهر التحيين الجديد انخفاضا في عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى حدود 37 مصابا منهم 04 فقط يقيمون في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما استقر عدد الحالات النشيطة المسجلة خلال الخمسة أيام الاخيرة في حدود 670 حالة.ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 629 شخصا، وعدد الاصابات المؤكدة إلى 23 ألفا و923 تعافى منهم 23 ألفا و253 شخصا.سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل 7 وفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد من بينها 5 وفيات بتاريخ أول أمس الاربعاء، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1564 حالة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة عمر السليمي صحفية "وات"وأضاف المصدر ذاته، اليوم الجمعة، انه تم تسجيل 188 إصابة جديدة بالفيروس وذلك على إثر القيام ب542 تحليلا مخبريا أي بنسبة تحاليل إيجابية ناهزت ال 35 بالمائة، وبين أن مجموع الحالات النشيطة تقلص إلى 4365 حالة في حين بلغ عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة 86 حالةوأضاف في هذا السياق، أن نسبة استغلال أسرة الإنعاش بلغت 60 بالمائة بالقطاع العام و6 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال اسرة الاوكسيجين 64 بالمائة بالقطاع العام و44 بالمائة بالقطاع الخاصويرتفع بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل إلى 69100 حالة في حين بلغ عدد المتعافين 63175 حالةسجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة 5 وفيات بفيروس "كورونا"، و228 اصابة جديدة، ليرتفع اجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء الى 47843 اصابة، والوفيات الى 1371 حالة، وفق ما ذكره، المدير الجهوي للصحة، جمال الدين حمدي.وتوزعت الاصابات الجديدة، الى 43 اصابة بحومة السوق، و41 بجرجيس، و34 ببن قردان و30 اصابة بمدنين الشمالية، و24 بمدنين الجنوبية، و21 بميدون، و17 ببني خداش، و10 بسيدي مخلوف، و8 اصابات باجيم .ويقيم بالمؤسسات الصحية 101 مصاب بفيروس كورونا، من ببنهم 49 مريضا بالمستشفيات العمومية، و52 مصابا بالمصحات الخاصة.وبخصوص التلقيح ضد فيروس "كورونا"، فقد تم يوم امس تطعيم 229 شخصا، ليرتفع عدد الملقحين بالجهة الى 447556 منتفعا، مع تواصل تراجع عدد المقبلين على التلقيح.