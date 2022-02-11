خالد الشلي: اسطول الناقلة الوطنية يتعزز بطائرة ثانية من نوع ارباص أ 320 من جملة خمس طائرات جديدة

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افاد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية علي الشلي، بان تسلم الطائرة الثانية من نوع أرباص أ 320 نيو مساء، الخميس، ياتي في اطار تسلم الناقلة لخمس طائرات تباعا، والذي انطلق منذ شهر ديسمبر 2021.واعلن الشلي، في تصريح اعلامي على هامش تسلم الطائرة الجديدة، بالمحطة الثانية من مطار تونس قرطاج الدولي انه من المنتظر ان تتسلم الناقلة الوطنية الطائرة الثالثة خلال شهر اوت 2022، والطائرة الرابعة خلال شهر سبتمبر 2022 والخامسة والاخيرة خلال افريل من سنة 2023.واعتبر المسؤول الاول عن الشركة، تسلم الطائرات الجديدة والتي تفوق قيمتها 750 مليون دينار وفي ظل الظروف الصعبة التي مرت بها الشركة، بمثابة رسالة طمأنة للحرفاء ودليل على تعافي الخطوط التونسية، وخير دليل على ثقة الممولين الاجانب بالناقلة الوطنية..واكد الشلي تعافي شركة الخطوط التونسية و"بداية تجاوزها لازمتها، بفضل برنامج انقاذ حقيقي وطموح جدا، ماضية في تفعيله بخطى ثابتة من خلال تعزير اسطولها بطائرات جديدة وخدمات جديدة نالت استحسان جل الحرفاء، اضافة الى السعي الى تغيير جميع مقاعد الطائرات، بغاية ارجاع مجد الخطوط التونسية من جديد.كما شدد على اهمية الطائرات الجديدة في ضمان جودة الرحلات، مشيرا الى أن طائرة ارباص الاولى قد حلقت خلال شهر جانفي 2022 حوالي 360 ساعة، مقابل 240 ساعة للمعدل العادي لبقية الطائرات، التي تمتلكها الشركة، معتبرا ان الطائرات الجديدة ستقلص بشكل كبير من اشكاليات التاخير التي تعاني منها الناقلة الوطنية خلال السنوات الاخيرة نتيجة لتقادم الاسطول، وضمان راحة الحريف بالاساس.واعلن الشلي انه سيقع التخلي على جميع الطائرات القديمة مع موفى 2022، وتعويضها باربعة طائرات اخرى من نوع ايرباض 320 ليست جديدة لكن لم يمض على استعمالها الثماني سنوات.