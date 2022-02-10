الصندوق السعودي للتنمية: تعبير عن الاستعداد للاستثمار في مشاريع جديدة في تونس

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عبر الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمان المرشد، عن استعداده للاستثمار في مشاريع جديدة بتونس في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحّة وخاصة المساهمة في إنجاز المدينة الصحيّة بالقيروان وذلك لدى استقباله والوفد المرافق له، من قبل رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الخميس.ومثل اللقاء، الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، وسفير المملكة العربية السعودية بتونس، عبد العزيز بن علي الصقر، فرصة للتباحث بخصوص مدى التقدم في المشاريع، التّي يقوم بتمويلها الصندوق ولتبادل وجهات النظر حول إمكانيات تمويل مشاريع تنموية وتعزيز التعاون بين تونس والصندوق.واعتبر المسؤول السعودي، أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان إيجابيا، وتم خلاله التطرق إلى المشاريع التي ينجزها الصندوق في تونس مستعرضا عددا من المشاريع التي هي بصدد الإنجاز على غرار مشروع ترميم جامع الزيتونة المعمور ومشروع ترميم جامع عقبة ابن نافع بالقيروان.