اعفاء الوافدين على تونس من الملقحين من الاستظهار بتحليل بي سي ار سلبي

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قررت رئاسة الحكومة، الخميس، إعفاء الوافدين على البلاد التونسية الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة، واللذين استكملوا التلقيح من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية، شريطة الإدلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح وذلك ابتداء من الثلاثاء 15 فيفري 2022كما قررت رئاسة الحكومة، عقب اجتماع المجلس الوزاري حول مجابهة تطور الوضع الوبائي بالبلاد، واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية:- إجبارية استظهار الوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح وتتجاوز أعمارهم ستة سنوات بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري (PCR) على ألاّ يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع ولا يتجاوز تاريخ إجراء هذا التحليل 24 ساعة عند التسجيل للسفر.- إجراء تحليل سريع أو (PCR) (للذين تتجاوز أعمارهم 06 سنوات) للتقصي من فيروس سارس كوف-2 بصفة عشوائية حال الوصول إلى البلاد التونسية وفي صورة إيجابية التحليل يتم إخضاع الوافد المعني للحجر الصحي الذاتي لمدة خمسة أيام وفي صورة ظهور أو تواصل الأعراض يتم تمديد الحجر الصحي الذاتي إلى سبعة أيام.