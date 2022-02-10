بإمكان التلاميذ ممن تجاوزت أعمارهم 16 سنة المشاركة في للاستشارة الوطنية

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أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال، الخميس، خدمة جديدة لفائدة التلاميذ، الذّين تجاوزت سنهم 16 سنة للنفاذ والمشاركة بالمنصّة الإلكترونية المخصّصة للاستشارة الوطنية.وللتذكير فان الاستشارة الوطنية، التّي أمر بها رئيس الدولة، قيس سعيّد، تمّ إطلاقها منذ منتصف ليل 15 جانفي 2022 وستبقى مفتوحة إلى حدود يوم 20 مارس 2022. وتهدف الاستشار الى تجميع اراء التونسيين بخصوص ست محاور تتعلق بالمجال السياسي والانتخابي والاقتصادي والتعليمي والثقافي والاجتماعي الى جانب التنمية والانتقال الرقمي وجودة الحياة وسيتم في ما بعد عرض هذه الخيارات على استفتاء شعبي.