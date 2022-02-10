بإمكان التلاميذ ممن تجاوزت أعمارهم 16 سنة المشاركة في للاستشارة الوطنية

Publié le Jeudi 10 Février 2022 - 17:23 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال، الخميس، خدمة جديدة لفائدة التلاميذ، الذّين تجاوزت سنهم 16 سنة للنفاذ والمشاركة بالمنصّة الإلكترونية المخصّصة للاستشارة الوطنية.

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وللتذكير فان الاستشارة الوطنية، التّي أمر بها رئيس الدولة، قيس سعيّد، تمّ إطلاقها منذ منتصف ليل 15 جانفي 2022 وستبقى مفتوحة إلى حدود يوم 20 مارس 2022. وتهدف الاستشار الى تجميع اراء التونسيين بخصوص ست محاور تتعلق بالمجال السياسي والانتخابي والاقتصادي والتعليمي والثقافي والاجتماعي الى جانب التنمية والانتقال الرقمي وجودة الحياة وسيتم في ما بعد عرض هذه الخيارات على استفتاء شعبي.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 240878

Goldabdo  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 19h 54m |           
علاه وجيعة الراس تحب تكبر العدد اعمل قرعة على المشاركين والرابح ياخذ عشرين والا ثلاثين مليون ومن غدوة توا ترا العداد كيفاش يولي يدور دوران .اش قولك موش خير مللي تدخل اطفال في امور ما تهمهمش اصلا.



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