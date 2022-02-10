روجي لومار: مباراة شباب بلوزاد لن تكون سهلة والترشح للدور ربع النهائي هو الهدف الأول للنجم الساحلي (ندوة صحفية)

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أكد المدرب الفرنسي للنجم الساحلي روجي لومار أن المباراة التي ستجمع فريقه يوم الجمعة على ملعب رادس أمام شباب بلوزداد الجزائري لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم ستكون صعبة على الفريقين.وأوضح مدرب النجم الساحلي خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس رفقة المدافع محمد الحبيب يكن بقاعة الاجتماعات بملعب رادس لتسليط الضوء على المبارة أنّ الهدف الأول لفريق جوهرة الساحل هو الترشح للدور ربع النهائي مشيرا الى أنّ المجموعة الثالثة التي تضمّ أيضا الترجي الرياضي وجاونينغ غالاكسي البوتسواني من أصعب المجموعات التي أفرزتها عملية القرعة.وبيّن أنّ شباب بلوزداد منافس صعب المراس مستدلا في ذلك بتصدر الفريق حاليا ترتيب البطولة الجزائرية خلافا للنجم الساحلي الذي وجد صعوبات كبيرة في ذهاب المرحلة الاولى للبطولة جعلته يحتل المركز قبل الاخير ضمن المجموعة الثانية.وأعرب روجي لومار أنّ الميدان وحده من سيحدد هوية الفريق المنتصر مشددا في ذات السياق أنّ النجم الساحلي عاقد العزم على تقديم مباراة طيبة وكسب التحدي.وأردف أنّ الانتصار سيكون بمثابة جرعة أكسيجين للنجم الساحلي باعتباره سيعيد عنصر الثقة لدى اللاعبين فضلا عن كونه سيمثل نقطة انطلاق جديدة ودافعا معنويا كبيرا لبقية المشوار في البطولة بعد الفترة الصعبة التي عاشها الفريق.وعبّر عن أمله في أن تكون ورقة الترشح للدور ربع النهائي من نصيب ممثلي كرة القدم التونسية في مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية النجم الساحلي والترجي الرياضي.ومن جهته، أفاد اللاعب محمد الحبيب يكن أنّ النجم الساحلي على أتّم الاستعداد لمباراة الغد واعدا الأحباء بتحقيق الانتصار في مستهل المشوار بدور المجموعات.وقال ان النجم الساحلي سيسعى الى التعامل مع مجريات المباراة بطريقة مناسبة لافتا النظر أنّ الهدف الأول للفريق في هذه المسابقة هو التأهل للدور ربع النهائي ومنه المضي نحو لعب الأدوار الأولى.يذكر أنّ اللقاء سيحتضنه ملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بادارة الحكم المصري ابراهيم نور الدين.كما تجدر الاشارة الى أنّ النجم الساحلي يحمل في خزائنه لقبا واحدا في مسابقة رابطة الأبطال الافريقية أحرزه سنة 2007 فيما خسر النهائي في مناسبتين عامي 2004 أمام اينييمبا النيجيري و2005 أمام الأهلي المصري.