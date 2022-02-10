سليانة: المجلس الجهوي للمياه ينظر في أبرز مشاكل التزوّد بالماء الصالح للشراب وكيفية حلّها استعدادا لصائفة 2022

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نظر المجلس الجهوي للمياه المنعقد اليوم الخميس المنعقد في مقر ولاية سليانة في أبرز مشاكل التزوّد بالماء الصالح للشرب وكيفية حلّها استعدادا لصائفة 2022.وذكر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية سليانة، منصف الهرمي في تصريح لــ(وات) على هامش الجلسة أن أهم الخطوط الكبرى لضمان التزوّد بالماء الصالح للشرب تتمثل في استحثاث نسق إنجاز المشاريع الجارية على غرار المشاريع في مناطق "أم الزيد" و"الدريجة " و"الطرايفية" و"فيض هماد" من معتمديات برقو وقعفور والروحية، مؤكّدا أهمية تحسين المنظومات المائية التي تشهد اضطرابا بسبب قلّة الموارد المائية من ناحية و تكرّر العطوبات من ناحية أخرى لتبلغ الكلفة الجملية لــ12 مشروعا حوالي مليوني دينار.وأضاف المسؤول أن هناك إمكانية برمجة قسط من هاته المشاريع على ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2022 وذلك بالتنسيق مع المعتمدين في إطار المجالس المحلية للتنمية مؤكدا أن والي الجهة أذن للمعتمدين قصد التسريع في عقد اللجان المحلية والأخذ بعين الاعتبار المقترحات المطروحة.وقال الهرمي إنه من المنتظر أيضا بحث سبل تمويل قسط من هذه المشاريع من قبل الوزارة.وأشار في سياق أخر إلى إرتفاع مديونية المجامع المائية للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه نتيجة رفض خلاص المواطنين للمجامع المشرفة على هذه المنظومات ومنه تواصل قطع التيار الكهربائي وعدم التزود بالماء الصالح للشرب.