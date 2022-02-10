بطولة امم افريقيا (شان) 2023 " المسابقة مقررة في الجزائر و ليس في كوت ديفوار " رئيس الجامعة الجزائرية لكرة القدم

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نفى رئيس الجامعة الجزائرية لكرة القدم ، شرف الدين عمارة ، شائعات نقل بطولة الأمم الإفريقية "شان" 2023 المخصصة للاعبين المحليين الى كوت ديفوار ، قائلا إن البطولة "ستقام في الجزائر".وصرح المسؤول الأول في الهيئة الفيدرالية لكرة القدم الجزائرية للتلفزيون الجزائري: "ستنعقد بطولة امم افريقيا "شان" بالفعل في الجزائر في عام 2023. إنه خطأ في الاتصال من الجانب الإيفواري".وكانت الحكومة الإيفوارية ، افادت في بلاغ صحفي نُشر مساء الأربعاء على موقعها الرسمي على "الإنترنت " في نهاية زيارة قامت بها بعثة من الاتحاد الأفريقي لتفقد سير العمل في التحضير لكأس الأمم الإفريقية الرابعة والثلاثين لكأس إفريقيا للأمم (كان- 2023 ) المقررة من 23 جوان الى 23 جويلية 2023) انه قبل موعد "الكان" فان كوت ديفوار ستستضيف بطولة "شان" 2023واعتبر شرف الدين عمارة ان هناك خطا اتصالي في البلاغ باعتبار انه تم منح تنظيم مسابقة "الشان " للجزائر في سبتمبر 2018.