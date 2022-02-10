بطولة امم افريقيا (شان) 2023 " المسابقة مقررة في الجزائر و ليس في كوت ديفوار " رئيس الجامعة الجزائرية لكرة القدم

Publié le Jeudi 10 Février 2022 - 15:05 قراءة: 0 د, 43 ث
      
نفى رئيس الجامعة الجزائرية لكرة القدم ، شرف الدين عمارة ، شائعات نقل بطولة الأمم الإفريقية "شان" 2023 المخصصة للاعبين المحليين الى كوت ديفوار ، قائلا إن البطولة "ستقام في الجزائر".

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وصرح المسؤول الأول في الهيئة الفيدرالية لكرة القدم الجزائرية للتلفزيون الجزائري: "ستنعقد بطولة امم افريقيا "شان" بالفعل في الجزائر في عام 2023. إنه خطأ في الاتصال من الجانب الإيفواري".

وكانت الحكومة الإيفوارية ، افادت في بلاغ صحفي نُشر مساء الأربعاء على موقعها الرسمي على "الإنترنت " في نهاية زيارة قامت بها بعثة من الاتحاد الأفريقي لتفقد سير العمل في التحضير لكأس الأمم الإفريقية الرابعة والثلاثين لكأس إفريقيا للأمم (كان- 2023 ) المقررة من 23 جوان الى 23 جويلية 2023) انه قبل موعد "الكان" فان كوت ديفوار ستستضيف بطولة "شان" 2023
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واعتبر شرف الدين عمارة ان هناك خطا اتصالي في البلاغ باعتبار انه تم منح تنظيم مسابقة "الشان " للجزائر في سبتمبر 2018.

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