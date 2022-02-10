الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة

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في 2 مارس بصفاقسالملعب الصفاقسي - الملعب التونسي فرج عبد اللاويفي القلعة الصغرىالقلعة الرياضية - نادي بنبلة مجدي بلاغةفي رادسالنجم الرادسي - اولمبيك مدنين احمد الذواديفي جربة ميدونامل جربة - شبيبة القيروان محمد شعبانفي جندوبةجندوبة الرياضية - كوكب منزل نور صادق الكومانجيفي العمرانالاولمبي للنقل - جمعية جربة جلال السحبانيفي سيدي بوزيداولمبيك سيدي بوزيد - مكارم المهدية سفيان قتاتفي وادي الليلمستقبل وادي الليل - مستقبل قابس باديس بن صالحفي المحمديةمستقبل المحمدية - هلال مساكن وليد الجريديفي قفصةقوافل قفصة - مرجان طبرقة عامر شوشانفي قابسالملعب القابسي - سكك الحديد الصفاقسي كريم الخميريفي قربةالنادي القربي - سبورتينغ بن عروس وليد المنصري