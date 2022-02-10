الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة

Publié le Jeudi 10 Février 2022 - 15:41 قراءة: 0 د, 53 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري (س 14) دون حضور الجمهور:

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المجموعة الاولى - الاحد 13 فيفري
في 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي - الملعب التونسي فرج عبد اللاوي
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في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - نادي بنبلة مجدي بلاغة
في رادس
النجم الرادسي - اولمبيك مدنين احمد الذوادي


المجموعة الثانية - الاحد 13 فيفري
في جربة ميدون
امل جربة - شبيبة القيروان محمد شعبان
في جندوبة
جندوبة الرياضية - كوكب منزل نور صادق الكومانجي
في العمران
الاولمبي للنقل - جمعية جربة جلال السحباني


المجموعة الثالثة - السبت 12 فيفري
في سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - مكارم المهدية سفيان قتات
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل قابس باديس بن صالح
في المحمدية
مستقبل المحمدية - هلال مساكن وليد الجريدي


المجموعة الرابعة - السبت 12 فيفري
في قفصة
قوافل قفصة - مرجان طبرقة عامر شوشان
في قابس
الملعب القابسي - سكك الحديد الصفاقسي كريم الخميري
في قربة
النادي القربي - سبورتينغ بن عروس وليد المنصري

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