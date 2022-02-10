الرابطة 2 - تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري (س 14) دون حضور الجمهور:
المجموعة الاولى - الاحد 13 فيفري
في 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي - الملعب التونسي فرج عبد اللاوي
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - نادي بنبلة مجدي بلاغة
في رادس
النجم الرادسي - اولمبيك مدنين احمد الذوادي
المجموعة الثانية - الاحد 13 فيفري
في جربة ميدون
امل جربة - شبيبة القيروان محمد شعبان
في جندوبة
جندوبة الرياضية - كوكب منزل نور صادق الكومانجي
في العمران
الاولمبي للنقل - جمعية جربة جلال السحباني
المجموعة الثالثة - السبت 12 فيفري
في سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - مكارم المهدية سفيان قتات
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل قابس باديس بن صالح
في المحمدية
مستقبل المحمدية - هلال مساكن وليد الجريدي
المجموعة الرابعة - السبت 12 فيفري
في قفصة
قوافل قفصة - مرجان طبرقة عامر شوشان
في قابس
الملعب القابسي - سكك الحديد الصفاقسي كريم الخميري
في قربة
النادي القربي - سبورتينغ بن عروس وليد المنصري
المجموعة الاولى - الاحد 13 فيفري
في 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي - الملعب التونسي فرج عبد اللاوي
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - نادي بنبلة مجدي بلاغة
في رادس
النجم الرادسي - اولمبيك مدنين احمد الذوادي
المجموعة الثانية - الاحد 13 فيفري
في جربة ميدون
امل جربة - شبيبة القيروان محمد شعبان
في جندوبة
جندوبة الرياضية - كوكب منزل نور صادق الكومانجي
في العمران
الاولمبي للنقل - جمعية جربة جلال السحباني
المجموعة الثالثة - السبت 12 فيفري
في سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - مكارم المهدية سفيان قتات
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل قابس باديس بن صالح
في المحمدية
مستقبل المحمدية - هلال مساكن وليد الجريدي
المجموعة الرابعة - السبت 12 فيفري
في قفصة
قوافل قفصة - مرجان طبرقة عامر شوشان
في قابس
الملعب القابسي - سكك الحديد الصفاقسي كريم الخميري
في قربة
النادي القربي - سبورتينغ بن عروس وليد المنصري
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 240868