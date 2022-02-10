سوسة: أعوان وموظفو المستشفى الجامعي فرحات حشاد يقررون الاضراب عن العمل يوم 24 فيفري

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ينفذ أعوان وموظفو المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة يوم الخميس 24 فيفري الجاري اضرابا احتجاجيا حضوريا على خلفية توتر العلاقة بين الإدارة العامة والنقابة الأساسية لاعوان الصحة بالمستشفى، وفق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل قاسم الزمنيوأضاف الزمني في تصريح ل"وات" ان أعوان وموظفي المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة أقروا هذا الاضراب خلال اجتماعهم امس الأربعاء تحت اشراف المكتب التنفيذي الجهوي وبحضور الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، مشيرا الى ان أعوان الصحة يطالبون الإدارة العامة للمستشفى بالخصوص ب"احترام الحق النقابي وحسن التواصل والحوار مع الشريك الاجتماعي وبالالتزام بتعهداتها وبتطبيق الاتفاقيات السابقة".كما يطالب أعوان وموظفو المستشفى الجامعي فرحات حشاد بالانتدابات وبتوفير التجهيزات الضرورية وزي العمل وبرفع "المظلمة " المسلطة والمتواصلة على أعوان قسم طب الرضع والولدان والقابلات في خصوص تاجير العطل والاعياد، والكف عن "المماطلة والمراوغة والتسويف"، بحسب نص اللائحة العامة الصادرة عقب الاجتماعكما تعلقت المطالب بالترفيع في المنح الاجتماعية وإعادة فتح المشرب والروضة للاعوان وإقرار حقهم في الادوية والاولوية والمجانية في العلاج.