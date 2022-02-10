أعوان الصحة بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة يعلقون تحركاتهم الاحتجاجية اليومية في انتظار الايفاء بتعهدات جلسة أمس

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علّق أعوان وإطارات الصحة بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة ومجمع الصحة الاساسية بحومة السوق في ولاية مدنين وقفاتهم الاحتجاجية دأبوا عليها منذ فترة وتواصلت حتى يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في انتظار الايفاء بالتعهدات المنبثقة عن جلسة انعقدت، أمس الأربعاء، بمقر ولاية مدنين، والتي وصفها كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان واطارات الصحة بجربة، منير بوستة، بالايجابية إذا ما تم احترامها.وأوضح بوستة، في تصريح لـ"وات"، ان تعليق الوقفات الاحتجاجية سيبقى مؤقتا الى حين ظهور بوادر حسن النية في التعاطي مع المطالب ومع ما جاء في محضر الجلسة، وفي غياب ذلك او التراجع عن تنفيذ الاتفاقات ستتم العودة الى التحرك بمختلف الاشكال النضالية المتاحة وفي مقدمتها الاضراب بعد استيفاء الوقفات الاحتجاجية التي كانت يومية لساعتين ثم 3 ساعات.وتم الاتفاق خلال جلسة أمس على حل عدد من المسائل جهويا على غرار تمكين الاعوان من مستحقاتهم المالية في مارس المقبل، والتسريع في المشاريع المعطلة واستئناف أشغال المشاريع المتوقفة منها في أفريل القادم، ومنها وحدة العمليات بقسم التوليد، والمطبخ، ومقر وحدة الانعاش الطبي والاستعجالي، في حين تقرّر رفع مسائل اخرى على المستوى المركزي خلال جلسة قادمة مع هياكل وزارة الصحة للنظر فيها، ومنها بالخصوص انتداب العملة، وسد حاجيات القطاع من الاعوان والاطارات الطبية وشبه الطبية، وتمكين المستشفى من سيارات اسعاف تم الاتفاق عليها سابقا.يذكر ان اعوان الصحة بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة نفّذوا عدة وقفات احتجاجية يومية تعبيرا عن استيائهم من وضعية المؤسسة في ظلّ النقص الفادح للعملة، وللاعوان، ونقص التجهيزات وتعطبها، ما اثّر على جودة الخدمات وخلق اجواء من التوتر بين الاعوان والمرضى، الى جانب مطالب اخرى تهم تمكين عدد من الاعوان الذين لم يتقاضوا اجرهم منذ عدة اشهر من مستحقاتهم المالية، وتركيز مقر لوحدة الانعاش الطبي والاستعجالي وتمكين المستشفى من سيارتي اسعاف.وأثّرت هذه الوقفات الاحتجاجية على سير العمل بالمؤسسة الذي لم يتوقف كليا وكان يستأنف بشكل طبيعي بعد ساعتين او ثلاثة ساعات مدة الوقفة الاحتجاجية الصباحية.