رابطة ابطال افريقيا: النجم يرفع لواء الانتصار في مواجهة بلوزداد

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يجدد النجم الساحلي العهد مع مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم عندما يستضيف غدا الجمعة شباب بلوزداد الجزائري بملعب حمادي العقربي برادس، في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة.ويسعى فريق جوهرة الساحل الى تحقيق الانتصار في بداية مشوار دور المجموعات من اجل تامين اسبقية معنوية ذات بال تحسبا لبقية جولات المجموعة التي تضم الترجي الرياضي وجوانيينغ غالاكسي البتسواني.ويدخل النجم الساحلي هذه المباراة بكم هائل من الانتظارات بعد توقف طويل للمقابلات الرسمية تجاوز الشهرين اذ سيكتشف احباء النجم والجمهور الرياضي عامة الوجه الجديد للفريق بعد فترة هامة من العمل تحت قيادة المدرب المخضرم الفرنسي روجى لومار وما حملته الاسابيع الاخيرة من تعزيزات عرفتها القائمة الافريقية للنادي. وسيكون الضغط مسلطا على زملاء مالك بعيو من اجل تحقيق نتيجة ايجابية في مستهل دور المجموعات الحاسم والقطع مع المردود المتواضع الذي اظهره في مرحلة ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الاولى.وسيعمل الفني الفرنسي الذي كانت له محطات مضيئة مع كرة القدم التونسية سواء مع المنتخب في 2004 بتتويجه بلقب كاس امم افريقيا والتاهل الى نهائيات كاس العالم 2006 او مع النجم الساحلي الذي قاده الى الفوز بالبطولة العربية 2019 وكاس تونس 2014 على اعادة التالق مع النسخة الجديدة لفريق جوهرة الساحل الذي عرف زاده البشري تغييرات جذرية برحيل عدد من الاسماء شان بوعلام المصمودي والطيب مزيان وعماد اللواتي وبعض التعزيزات اهمها عودة صانع الالعاب ايهاب المساكني والذي سيكون ورقة رابحة للمدرب روجي لومار حيث سيعول عليه الاطار الفني للفريق في خطة صانع العاب في مواجهة الغد.وستكون اولى شروط نجاح النجم الساحلي في مباراة الغد ضد شباب بلوزداد هي اتباع طريقة لعب متوازنة بين مختلف الخطوط انطلاقا من الدفاع المطالب باليقظة وعدم ترك المساحات الشاغرة لهجوم الفريق الجزائري وستكون مهمة الحارس ايمن البلبولي الذي ستعهد له مهمة تامين شباك الفريق- في ظل عدم جاهزية علي الجمل- جسيمة لقيادة الرباعي بن عيادة والعوافي والغدامسي والنوالي لدحر كل محاولات المنافس.ومن جهة اخرى تلوح مواجهة وسط الميدان محتدمة بين الفريقين وسيضطلع ثنائي الارتكاز مالك بعيو ومعتز الزدام بدور محوري من خلال التغطية الدفاعية وانجاح عملية افتكاك واسترجاع الكرة من جهة والتسريع في بناء الهجمة نحو صانع الالعاب ايهاب المساكني من جهة ثانية، فيما ستكون عناصر هجوم النجم سواء الجزائري بوتمان او الايفواري سليمان كوليبالي مطالبة بالتركيز التام داخل منطقة العمليات لتجسيم الفرص المتاحة الى اهداف واستغلال فترات قوة التفوق النجم خلال المباراة.ومن جهته يخوض فريق شباب بلوزداد مباراة الغد بمبدا تحقيق نتيجة ايجابية وهو الذي يعي مدى صعوبة المهمة في مجموعة تضم الى جانب النجم الساحلي، الترجي الرياضي الذي ازاحه العام المنقضي من الدور ربع النهائي وبالتالي سيكون هاجس متصدر البطولة الجزائرية لكرة القدم محو تلك الذكرى السيئة والظهور بوجه يعكس فترة الانتعاشة القصوى التي يعيشها الفريق في الوقت الحاضر تحت قيادة المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا.ولن يخرج الحوار المرتقب من دائرة التنافس الشديد في دربي كروي تونسي جزائري يتميز بالحماس والتشويق في ظل تقارب مستوى الفريقين وقيمة الرهان ضمن منافسات المجموعة الثالثة.وسيتولى الحكم المصري ابراهيم نورالدين ادارة هذه المباراة المقررة على الساعة 17 بمساعدة مواطنيه يوسف وحيد يوسف وسمير جمال سعد.