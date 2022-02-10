وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقرر تمديد العمل بإجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا، لمدة أسبوع إضافي

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قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،اليوم الخميس، تمديد العمل بالإجراءات موضوع البلاغ الصادر في 27 جانفي 2022، المتعلقة بالتوقي من ا نتشار فيروس كورونا، لمدة أسبوع إضافي بداية من اليوم الخميس 10 فيفري 2022.وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها أن هذا القرار جاء تبعا للمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 09 فيفري 2022 بقصر الحكومة بالقصبة حول مجابهة تطور الوضع الوبائي للبلاد واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية.وتتعلق الاجراءات السالف ذكرها بالخصوص بتأجيل أوالغاء كافة التظاهرات المفتوحة للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة و الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوئة الفضاءات المغلقة فضلا عن احترام البروتوكول الصحي المحين وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى.يذكر أن اللجنة العلمية لمجابهة "كورونا" كانت قد أوصت ، يوم الثلاثاء 8 فيفري الجاري، في اجتماعها الدوري لتقييم الوضع الوبائي الخاص بكورونا في البلاد، بإلغاء حظر الجولان والتمديد في إجراء تأجيل أو إلغاء التجمعات والتظاهرات بأسبوع واحد، حسب ما أفاد به عضو باللجنة العلمية، مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية، رياض دغفوس.