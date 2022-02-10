منظمات وجمعيات: إصلاح القضاء لا يكون بتجميع السُلط بيد شخصٍ واحدٍ

. ..

. .

واشارت هذه المنظمات والجعيات في بيان اصدرته اليوم الخميس ان رئيس الجمهورية اعلن مساء الإثنين 07 فيفري الجاري، في لقائه برئيسة الحكومة، حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم سيصدر قريبا "في تجميع كامل لكل السلطات وفي نسف تام لمبدأ الفصل بين السلط" وذلك في خضم الوضع الاستثنائي وما انبثق عنه من تدابير استثنائية أبرزها المرسوم الرئاسي عدد117-2021 والذي أسس لتجميع السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد رئيس الجمهوريةولئن اقرت هذه الجمعيات بوجود هنات رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، فانها اعتبرت أنّه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقا للدستور الذي متّعه باستقلاليته المادية والإدارية وتسييره الذاتي في سابقة من نوعهاكما اعربت عن رفضها "مغالطة الرأي العام" من حيث اعتبار المجلس الأعلى للقضاء المسؤول الوحيد عن البت في القضايا، بما أنّ المجلس ليس بمحكمة ولا يصدر أحكاما، ولا ينظر إلاّ في الملفات التي تحال إليه من قبل جهاز التفقديّة الذي يخضع مباشرة تحت إشراف وزارة العدل، ثمّ يتخذّ قرارات تأديبية فقط، ويحيل بدوره الملفات إلى النيابة العمومية إن اقتضى الأمر ذلك.ونددت هذه الجمعيات بما اعتبرته تهديدا مباشرا يمارسه رئيس الجمهورية لمؤسسة دستورية معربة عن رفضها "لانصياع الأداة التنفيذية لخطاب شفاهي من رئيس الجمهورية و توجه قوات الأمن لتطويق مقر المجلس ومنع الموظفين والموظفات من أداء واجباتهم.ن في غياب تام لأي سند أو ترتيب قانوني".ودعت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان كل "القوى المدافعة عن الديمقراطية وعن مدنية الدولة من منظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود وتجديد الالتزام بالدفاع عن الهيئات الدستورية والمستقلة كحجر أساسي في البناء الديمقراطي"